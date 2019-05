ilnapolista

(Di domenica 12 maggio 2019) L’allenatore della Spalha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro il Napoli: «Abbiamo fatto unapartita e meritavamo il pareggio, dispiace per i ragazzi» Se l’aspettava così forte? «Lui hasiacheuna. Già quando stava con noi era un giocatore diprospettiva e, gli auguri il meglio». In cosa può migliorare? «In tutto, occorre la programmazione, credo ci sia la voglia da parte di tutti di provare a confermarsi. Con la società ci incontreremo appena finito il campionato» «È giusto da parte di un tecnico la voglia di mogliorarsi, e quindi anche da parte mia e ci può esssere anche ocn la Spal, bisogna vedere i rpogrammi che hanno per la porssima stagione» L'articolosu: «Hasiacheuna...

cmdotcom : #Napoli, #Allan è tornato! #Meret fa arrabbiare #Semplici, #Ancelotti sorride - napolista : #Semplici su #Meret: «Ha grandi qualità sia morali che tecniche e farà una grande carriera» L’allenatore della Spal… - luludisa1969 : RT @tuttonapoli: SPAL, Semplici a Sky: 'Meritavamo il pari! Meret? Ci ha negato il gol sia andata che ritorno, farà una... -