Jannik Sinner scala la classifica Atp | il nuovo ranking dell’altoatesino dopo la vittoria

(Di domenica 12 maggio 2019)non ha paura di nessuno e quest’oggi lo ha dimostrato. A 17 anni e per la prima volta nel Centrale del Foro Italico degli Internazionali d’Italia 2019, l’enfant prodige del tennis nostrano, realizza l’impresa e supera al primo turno lo statunitense Steve Johnson, numero 59 ATP, con il punteggio di 1-6 6-1 7-5, recuperando da 5-2 nell’ultimo parziale. L’allievo di Riccardo Piatti e di Max Sartori,aver ottenuto in stagione riscontri strabilianti come lanel Challenger di Bergamo e la finale raggiunta ad Ostrava, ha sfruttato come nessuno si sarebbe atteso la wild card, ottenuta attraverso la finale raggiunta nelle pre-qualificazioni. Ora lo aspetta Stefanos Tsitsipas, numero 9 delmondiale ed ottava testa di serie, in una sfida tutta Next Gen. Ma quante posizioni ha guadagnato? Considerando la tipologia di ...

