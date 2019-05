Fabio Fazio | la Rai chiude in anticipo «Che fuori tempo che fa» | cancellate tre puntate

Le ultime tre puntate non andranno in onda! La Rai taglia Fabio Fazio : L'annuncio è stato improvviso, quasi freddo. Le ultime tre puntate di Che fuori tempo che fa che sarebbero dovute andare in onda il 20, 27 maggio e 3 giugno non andranno in onda. A comunicarlo è proprio Fabio Fazio in apertura di Che tempo che fa questa sera su Rai 1.Si potrebbe intuire che la scelta non sia stata gradita dal conduttore, la detrazione di tre puntate originariamente previste non è certamente segnale di un ...

Che tempo che fa - cala la mannaia Rai su Fabio Fazio : "Via subito tre puntate" - annuncio in diretta : Dalle parole ai fatti: la Rai cancella tre puntate di Fabio Fazio. L'annuncio arriva dal diretto interessato in persona, in apertura della puntata di Che tempo che fa di domenica 12 maggio, in onda su Rai 1. Il conduttore, da tempo nel mirino del governo gialloverde e della nuova dirigenza di Viale

Che tempo che fa - pernacchia di Fabio Fazio alla par condicio : Rai - ma quale servizio pubblico? : Il solito immancabile Roberto Saviano, reduce dai «fasti» del Salone del Libro di Torino. E poi Carlo Calenda, diventato il nuovo guru della sinistra. Insomma, la par condicio modello Fabio Fazio non conosce limiti e anche quando la lista degli ospiti richiederebbe una certa misura, il conduttore di

Caso Fabio Fazio - sul maxi stipendio del conduttore indaga la Corte dei Conti : Il suo compenso di due milioni e 240 mila euro l’anno non è più solo oggetto di accese e ormai ricorrenti polemiche politiche. Il cachet di Fabio Fazio, autore e produttore televisivo, conduttore di Che tempo che fa, programma che va in onda ogni domenica in prima serata su Rai 1, è finito sotto la lente d'ingrandimento della Corte dei Conti già al 2017, da quando cioè la magistratura contabile ha aperto un'istruttoria dopo un esposto presentato ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio non si accontenta di Saviano : l'affronto sinistro - ospita Calenda : Il prossimo ospite politico a Che tempo che fa da Fabio Fazio sarà il dirigente del Pd Carlo Calenda, candidato alle prossime elezioni europee e volto scelto dal partito di Nicola Zingaretti per portare avanti la battaglia europeista in tv fino al 26 maggio. La puntata del 12 maggio messa in piedi d

Maurizio Costanzo difende Fabio Fazio : "Non deve tagliarsi lo stipendio" - : Chiara Sarra Il conduttore dalla parte del giornalista: "Il suo contratto lo ha fatto un Dg della Rai, perché lui dovrebbe autoridursi lo stipendio?" "Il contratto a Fabio Fazio lo ha fatto un Dg della Rai, non è che è andato lì con la pistola. Fa un programma che fa il 15% di share, a questo punto perché dovrebbe autoridursi un contratto firmato dalla Rai?". A difendere il conduttore di Che tempo che fa è Maurizio Costanzo che a Un ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio nei guai : per il suo maxi-stipendio si muovono i giudici : Si torna a parlare del contratto milionario di Fabio Fazio con la Rai. Sull'esposto dell' esponente del Pd Michele Anzaldi su un possibile danno erariale dovuto al compenso del presentatore per la conduzione e produzione di Che tempo che fa «c'è una istruttoria in corso a cura della Procura Regional

Corte dei Conti indaga sul compenso di Fabio Fazio : Sull’esposto fatto dall’esponente del Pd Michele Anzaldi in relazione al possibile danno erariale dovuto al compenso di Fazio Fazio per la conduzione e produzione di ‘Che tempo che fa’ “c’è una istruttoria in corso a cura della Procura Regionale per il Lazio della Corte dei Conti. Ed ora l’inchiesta è nelle mani del vice procuratore generale Massimiliano Minerva il quale ha già ...

“Per farmi togliere la erre moscia - un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto la lingua”. L’imbarazzo di Fabio Fazio : Fabio Fazio in grande imbarazzo. Il motivo? Un racconto della grande Marisa Laurito che, ospite di Che Fuori Tempo che Fa, ha raccontato un aneddoto divertente e un po’ hot sul suo logopedista. “Per farmi togliere la erre moscia, un logopedista mi disse di usare il vibratore sotto la lingua“. Insomma, per eliminare il suo difetto, Marisa avrebbe dovuto usare un sex toy “cinque ore al giorno” e avrebbe dovuto essere ...