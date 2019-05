Domenica In | Giuseppe Zeno | “Margareth mi ha folgorato”

tvzap.kataweb

(Di domenica 12 maggio 2019) Ospite del salotto di Mara Venier l’attore napoletano ha approfittato della ricorrenza della festa della mamma per fare gli auguri in diretta a sua madre Flora parlando di lei come della persona che lo ha sempre sostenuto, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà: “I primi tempi che mi sono trasferito a Roma ed ero in difficoltà economica, allungava qualcosa sottobanco”. Di recente l’abbiamo visto nella fiction Mentre ero via, in compagnia di Vittoria Puccini. Nato a Napoli l’8 maggio 1976ha 43 anni. Ha vissuto tra Ercolano e Vibo Valentia e dopo il diploma conseguito a Pizzo Calabro, ha frequentato l’Accademia d’Arte drammatica prima in Calabria poi a Varsavia. La popolarità è arrivata grazie al ruolo di Alberto Fusano in Incantesimo, ma ha recitato anche in Un posto al sole, Gente di mare, Il paradiso delle signore. E ancora Baciato dal sole, ...

redazioneiene : +++DOMENICA A LE IENE LA DONNA ARRESTATA PER L’ATTACCO CON L’ACIDO DI IERI SERA. @RugVero L'AVEVA INCONTRATA 3 GIOR… - BlitzQuotidiano : Domenica In, Giuseppe Zeno a Mara Venier: “Mi stai mettendo in imbarazzo…” - BohemianQueen83 : @55_Babi @Pontifex_it Perché la festa della mamma si festeggia la 2ª domenica di maggio, quindi la data può variare… -