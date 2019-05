Tumori | l’istituto Pascale ottiene una certificazione di qualità per le terapie del

meteoweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) E’ il terzo tumore più frequente negli uomini e il secondo più comune nelle donne, ogni anno circa 2700 campani vengono ricoverati per un carcinoma del colon-retto, e sono oltre 2400 gli interventi chirurgici per questo tumore. Punto di riferimento per la Regione Campania l’Istituto nazionaleIRCCS Fondazione G.di Napoli, dove viene gestito il maggior numero di casi del territorio (con poco meno di 300 interventi l’anno). L’Istituto ha ricevuto laISO 9001 per aver migliorato tutti i passaggi in cui è coinvolto il paziente: primo e unico in Italia ad averla ottenuta per il Piano diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) del carcinoma del colon-retto, e sarà dunque apripista per un’assistenza col “bollino di” in Campania. La nuova sfida dell’Istitutosarà al centro del convegno “Ci ...

