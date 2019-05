Madre orco 23enne | uccide i due figli gemelli neonati e il corpo di uno di loro lo

"Se mi fai stuprare le tue figlie - poi io e te ci sposiamo". E la Madre cede all'orco : Pina Francone L'orrore in Germania, dove un uomo ha chiesto alla sua compagna di poter abusare sessualmente delle sue figlie, come condizioni per sposarla. E la donna ha acconsentito "Se mi fai stuprare le tue figlie, io ti sposo". È la richiesta brutale e agghiacciante avanzata da un uomo alla sua compagna. E la cosa assurda è che la donna ha acconsentito allo stupro, pur di essere portata all'altare. L'orrore in Germania, in quel ...