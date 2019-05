ilfattoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2019) La situazione è complicata: devo trovare un lavoro, un’occupazione. Lo so, è tardino, ho 50 anni appena compiuti, ma si dice “meglio tardi che mai”. Mamma mi ha sollecitato, dice che devo mettere la testa a posto. Bene, sto cercando un posto. Un posto di lavoro. Avevo in un primo momento pensato di fare il gigolò, ma parliamoci chiaro, affrontiamo la realtà:un uomo di mezza età. Lasciamo perdere. Ho ancora delle erezioni di tutto rispetto, ma noncerto un toy boy, e da circa 25 anni non vado in palestra, il mio sport preferito è grattuggiare la bottarga sugli spaghetti. Riflettiamo: che cosa ho in grande quantità? Il tempo libero. Quindi devo mettere a disposizione degli altri tutto questo tempo che mi esce dalle tasche. Avrei pensato di fare ildi, voi che ne pensate? Potrei farealle persone anziane, più anziane di me,un ...

gianlucaneri : Ho trovato questo post nella mia timeline grazie a Giancarlo Bozzo. L’ho iniziato pensando che l’avrei abbandonato… - TutteLeNotizie : Ho trovato la mia strada: sono un perfetto damo di compagnia. Contattatemi! - ilfattoblog : Ho trovato la mia strada: sono un perfetto damo di compagnia. Contattatemi! -