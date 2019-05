Governo | Zingaretti tra Di Maio e Salvini solo finte polemiche

Zingaretti : obiettivo del Pd oltre il 20%. Berlusconi : no impegni di Governo ma in Europa : Il segretario dem esclude ogni possibilità di governo tecnico in caso di crisi. Il Cavaliere spera in un prossimo ritorno alle urne

Zingaretti : "Polemiche Cannabis? Per distrarre. Italiani già pagano i danni della paralisi Governo" : Il ministro Tria ha ammesso che, o loro aumenteranno l'iva o ci saranno dei tagli alla spesa pubblica perché la non gestione dell'economia ha provocato l'aumento del debito, ormai fuori controllo".

Pd - Zingaretti 'Il caso Siri pesa molto sul Governo. Se ci sarà crisi - voto subito. Anche in estate' : Cronaca Appalti, indagati in Calabria il presidente Oliverio e il sindaco di Cosenza di ALESSIA CANDITO Sulle minacce contro la sindaca Raggi a Casal Bruciato , Zingaretti si schiera con la prima ...

Zingaretti : da Governo un "buco nero" : 15.24 "La politica sulla sicurezza è diventata da dieci mesi un buco nero. Semplicemente, non c'è. Non esiste". Lo sostiene il segretario del Pd Zingaretti che in un post su Fb aggiunge: "Come non esiste la politica economica, coi 40 miliardi che mancano e il rischio di aumentare Iva e tagliare i servizi. Come non esiste la politica estera, ridotta a un abbraccio con Orban. E come non c'e' nemmeno quella sul lavoro".

Zingaretti : "Se crisi Governo - si voti" : 21.17 "Io penso che quando si arriverà alla crisi bisognerà arrivare al voto, solo gli italiani potranno decidere come rimediare ai danni del governo. Se venissi convocato dal Capo dello Stato chiederei elezioni anticipate". Lo dice il segretario del Pd Zingaretti escludendo qualsiasi accordo con il M5S in caso di crisi. Sui tentativi di dialogo, anche negli anni scorsi, tra il M5S e il Pd poi naufragati, Zingaretti è netto:" Loro vogliono ...

Zingaretti : “Dopo le europee cadrà il Governo e andremo a elezioni - no a esecutivi tecnici” : Secondo il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, dopo le elezioni europee ci sarà una crisi di governo e la posizione del suo partito è chiara: nessuna alleanza con il Movimento 5 Stelle e no a un governo tecnico. Motivi per cui, secondo Zingaretti, si tornerà al voto in tempi brevi.Continua a leggere

Governo : Pd spaccato - Delrio apre al M5S ma Zingaretti non ci sta : Così l'ex ministro dello Sport Luca Lotti a cui si aggiunge Maria Elena Boschi: Di Maio vuole dialogare con il Pd se il Pd 'si redime'. Ma su cosa vuole dialogare il capo di un partito ...

Le 5 proposte di Nicola Zingaretti per “salvare l’Italia” : “Basta con il Governo del nulla” : Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, ha illustrato il suo programma per rilanciare l'economia italiana: "Sono 5 i punti chiave per salvare l’Italia: un piano per il lavoro e per aumentare gli stipendi di chi guadagna poco, taglio delle tasse, rilancio degli investimenti pubblici e privati".Continua a leggere

S&P : Zingaretti - 'critica severa ma Governo continua a litigare' : "Siamo preoccupati perchè questo Paese non ha una politica economica. C'è una maggioranza che fa finta di litigare, o litiga su tutto e non fa nulla. E dall'altra parte c'è un'opposizione che si sta ...