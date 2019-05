Violenta una 16enne durante la visita, arrestato medico: “Mi ha toccato e baciato”

Avrebbe costretto una ragazzina a subire atti sessuali durante la sua attività professionale. Un’accusa gravissima quella che la Squadra mobile di Savona contesta ad un medico locale, Michele G., di 63 anni, neurologo ed ex dirigente medico dell’ospedale San Paolo, oggi in pensione. L’uomo è stato arrestato questa mattina in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal gip del tribunale di Savona, Alessia Ceccardi. Il 63enne (che ora è in carcere a Genova Pontedecimo) deve rispondere dell’accusa di violenza sessuale con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di autorità.

