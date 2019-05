Programmi TV di stasera | venerdì 10 maggio 2019 «La Corrida» o «Ciao Darwin 8»?

davidemaggio

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ludovica Caramis Rai1, ore 21.25: LaPenultimo appuntamento con La, il varietà dedicato ai “dilettanti allo sbaraglio”, personaggi rigorosamente non famosi giudicati dal pubblico in studio. Conduce Carlo Conti con la partecipazione di Ludovica Caramis. Grandi protagonisti saranno come sempre i dilettanti allo sbaraglio, che si esibiranno sul palco con un unico grande obiettivo: divertirsi e divertire, con quell’allegria e spensieratezza da sempre tratti distintivi de La. Cantanti, ballerini, imitatori, rumoristi, maghi, acrobati, poeti, comici, barzellettieri: ancora una volta il varietà vedrà una gara tra concorrenti non professionisti del mondo dello spettacolo che presenteranno al pubblico in studio e a quello televisivo performance originali e di certo uniche, portando sul piccolo schermo tutta la genuinità della provincia e, perché no, l’inventiva, ...

