Per Uber è l’ora del debutto in Borsa | vale 75 miliardi

(Di venerdì 10 maggio 2019)si prepara ad andare in. Il 10 maggio è il giorno delsu Wall Street per l’unicorno dei trasporti, nato nel 2009 a San Francisco. La società, che dalla prenotazione di corse in auto ha nel tempo allargato il suo raggio d’azione a consegne di cibo a domicilio, bike e scooter sharing e monopattini, approda alladi New York con un prezzo di collocamento per azione di 45 dollari. L’azienda ha piazzato 180 milioni di titoli, raccolto 8,1di dollari e raggiunto una valutazione complessiva di 75, inferiore ai 120stimati l’anno scorso. D’altro canto l’azienda ha avuto vita tutt’altro che facile. Tra scandali interni, cambi al vertice, scioperi degli autisti, che chiedono migliori condizioni di lavoro, e stop dai governi degli stati in cuiha provato a entrare, l’ex startup deve far quadrare i conti, visto che ha 1,8di dollari ...

