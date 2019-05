Juve-Atalanta | i bianconeri chiedono lo spostamento alle 20 30

Serie A - la classifica dei punti in casa : domina la Juve - male l'Atalanta : L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato quanto prodotto in casa dalle squadre che lottano per la Champions League. A domina re, nel computo della Serie A, è comunque sempre la Juve ntus, che ha raccolto ben 47 punti all'...

Serie A - ufficiale la variazione del match Torino- Juve : lo stadio scelto per Atalanta-Genoa e Atalanta-Sassuolo : Mancava solo l’ufficialità che è prontamente arrivata, attraverso un comunicato la Lega Serie A ha confermato di aver anticipato il derby di campionato tra Torino e Juventus dopo le continue lamentele del club granata. La gara era inizialmente prevista per il 70° anniversario della tragedia di Superga che colpì la mitica squadra granata degli anni Quaranta. Venerdì 3 maggio 2019 ore 20.30 JUVENTUS – TORINO (anziché sabato 4 maggio ...

Icardi non incide - l’Atalanta adesso è quarta|Classifica Napoli-Genoa - Juve spera 0-0 : Finisce senza reti a San Siro la corsa delle due nerazzurre verso i primi quattro posti. La banda di Gasperini ne approfitta per raggiungere il Milan a quota 52

Diretta Atalanta Juve ntus Primavera/ Risultato live 0-0 : streaming video. Si comincia : Diretta Atalanta Juventus Primavera , Risultato live 0-0. Inizia la sfida valevole per il campionato di categoria, squadra in campo e palla al centro

Countdown scudetto per la Juventus : bianconeri avanti con il Milan a 1.75 su Sisal Matchpoint. Inter-Atalanta - Icardi ancora in gol a 2.00 : La Juventus ha iniziato il Countdown scudetto, che potrebbe arrivare con 7 giornate di anticipo già nella sfida con il Milan, in caso di contemporanea sconfitta del Napoli. Il Derby d’Italia arriva a pochi giorni dalla gara che vale la semifinale di Champions League con l’Ajax, ma i bianconeri non si lasceranno distrarre e blinderanno ancora di più lo scudetto. Questo almeno a leggere le quote degli esperti di Sisal Matchpoint che ...