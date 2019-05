Gruppo FS | il Piano mette in campo 58 miliardi nei prossimi 5 anni

FS piano industriale - Ad Battisti : "Primo Gruppo industriale per investimenti" : Un piano da 58 miliardi di investimenti : 42 miliardi per infrastrutture, 12 miliardi per nuovi treni e bus, 2 miliardi per metro, 2 miliardi per altre tecnologie. Questi i numeri del piano ...

Gruppo Cap presenta suo primo piano sostenibilità : ... ma anche triplicare il numero di utenti che bevono solo o quasi acqua del rubinetto, recuperare la maggior quantità possibile di materia ed energia in ottica di economia circolare, riducendo le ...

Gruppo Cap presenta suo primo piano sostenibilità : ... ma anche triplicare il numero di utenti che bevono solo o quasi acqua del rubinetto, recuperare la maggior quantità possibile di materia ed energia in ottica di economia circolare, riducendo le ...

Il Gruppo Alegra in primo piano a Macfrut 2019 : Le pesche e nettarine, prodotti top di Valfrutta Fresco, saranno poi protagoniste del progetto "Spettacoli alla Frutta", l'iniziativa gestita dal Consorzio Bestack che mette "in scena" le eccellenze ...

Piano Salva-Roma - capoGruppo Lega in Campidoglio : “Non ci convince. Raggi non ha dato alcuna prospettiva alla città” : “Non ha dato alcuna reale prospettiva alla città”. Per questo motivo, spiega il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, il Salva-Roma “non convince” il Carroccio. “Il governo – secondo Politi – è disposto ad aiutare Roma, la Lega in primis, ma il problema vero è che in tre anni il M5S non ha offerto alcuna visione della città, è tutto peggiorato”. Virginia Raggi, aggiunge, “non ...

A2A prosegue piano crescita rinnovabili - entra in Gruppo Suncity : A2A accelera il suo percorso di crescita nel settore dell'energia green da fonti rinnovabili distribuite (DERs) e dello sviluppo energetico

Football Club Frascati (Under 15 prov.) - Quattrociocchi : “Pian piano questo Gruppo è cresciuto” : Roma – Un gruppo che è dovuto ripartire da zero come molti altri dell’agonistica del Football Club Frascati, di fatto lanciatasi quest’anno in quasi tutte le categorie (fatta eccezione per l’Under 17). L’Under 15 provinciale è arrivata alla pausa per il Torneo delle Regioni e per le festività pasquali con un interlocutorio 2-2 sul campo dell’Atletico Torvajanica. “Era una gara alla portata per il valore dell’avversario – rimarca mister ...

Acea - in piano al 2022 investimenti salgono a 4 miliardi. Donnarumma : "Gruppo si sta rafforzando" : Il Consiglio di Amministrazione di Acea ha approvato il piano industriale 2019-2022 che prevede investimenti pari a 4 miliardi di euro, i "più alti di sempre", con 900 milioni aggiuntivi rispetto al ...

Inter - Icardi si allena ad Appiano. Seduta completa in Gruppo : Dopo la sconfitta Interna contro la Lazio, Mauro Icardi è tornato ad allenarsi insieme ai compagni ad Appiano Gentile, dopo l'esclusione nella gara contro gli uomini di Simone Inzaghi e persa dai ...

Icardi torna in Gruppo : anche Zhang - Ausilio e Marotta ad Appiano : ... dal presidente Steven Zhang, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e l'amministratore delegato Area Sport Beppe Marotta . Dopo l'opera di mediazione svolta dall'avvocato Nicoletti, l'argentino ...

Inter - Icardi ha lavorato con il Gruppo ad Appiano : Mauro Icardi è tornato ad allenarsi con il gruppo per riprendere la preparazione con l' Inter dopo oltre un mese: l'attaccante ha svolto assieme ai compagni la fase di riscaldamento per poi scendere ...