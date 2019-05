F1 in Europa | tempo di hospitality E l’Energy Station si rinnova!

Meteo Maggio - altro che Primavera! Nuova irruzione artica nel cuore dell’Europa : freddo anomalo e maltempo fino al Mediterraneo [MAPPE] : Previsioni Meteo – Alcune zone d’Europa dovranno continuare a sopportare condizioni tutt’altro che primaverili nella settimana dopo la grande irruzione artica del 4-5 Maggio. Per alcune aree del continente sono previste, infatti, condizioni tipicamente invernali. Nel weekend dell’11-12 Maggio, una forte dorsale si sviluppa sull’Europa occidentale-sudoccidentale e determina un modello freddo per l’Europa centrale e parzialmente anche per il ...

Europa League – E’ tempo di semifinali : TV8 trasmette in chiaro in diretta i punti salienti dei due match : Europa League: le semifinali in chiaro su TV8, ecco quando e come vederle Destinazione stadio Olimpico di Baku, in Azerbaijan. L’Europa League arriva al suo penultimo atto, che designa le finaliste che si contenderanno, il prossimo 29 maggio, la coppa che garantisce anche un posto in Champions League e in Supercoppa europea. Per non perdersi neanche un’emozione delle semifinali di ritorno, TV8 propone ”diretta Gol”, ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia ed Eintracht-Chelsea in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. All’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...

Spread Oggi 2019 : come visualizzare lo spread BTP-BUND - Italia-Europa e mutui in tempo reale : La parola “spread” è entrata di diritto e ormai da parecchi anni all’interno dei maggiori vocabolari italiani, caratterizzando anche il nostro linguaggio comunicativo. Se il termine letterale e tradotto dall’inglese significa più che altro differenziale, ovvero qualcosa che va a marcare in senso stretto una diversità tra due elementi di paragone, in materia economica lo spread ha assunto un valore molto importante a livello finanziario. Con ...

Viaggio nel reattore nucleare dell'ex centrale di Latina - un tempo la più potente d'Europa : Borgo Sabotino, una ventina di chilometri da Latina. All'orizzonte si intravede un'enorme macchia grigia e rossa. La classica cattedrale nel deserto, ciò che resta dell'ex centrale nucleare, chiusa dopo il referendum del 1987 e da anni in fase di smantellamento. "Negli anni '60 era la più potente in Europa continentale, un simbolo del miracolo economico", spiega Luca Desiata, amministratore delegato di Sogin, la partecipata statale ...

LIVE Arsenal-Napoli - Europa League 2019 in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Arsenal-Napoli, gara d’andata dei quarti di finale dell’Europa League di calcio: comincia alle ore 21.00 la sfida che oppone i partenopei ad un avversario tra i più complicati del lotto, ovvero i Gunners, dalla lunghissima e rinomata tradizione continentale, sebbene abbia vinto meno di altre compagini inglesi. C’è un solo precedente tra le due formazioni in campo europeo: nel ...

Perturbazione in arrivo dal Nord Europa : “Il maltempo atteso come una manna dagli agricoltori” : “Il maltempo è atteso come manna dagli agricoltori soprattutto al Nord dove in molte zone non piove in modo significativo da mesi ed è caduta durante l’inverno il 50% di acqua in meno ma per essere di sollievo la pioggia deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente provocano danni“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’arrivo della ...

LIVE Sorteggi Europa League - estrazione in DIRETTA : orario - tv - streaming e tempo reale : Oggi, venerdì 15 marzo alle ore 13.00 conosceremo il tabellone dell’Europa League di calcio dai quarti alla finalissima: il Sorteggio si svolgerà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Sarà un Sorteggio libero, ovvero non ci saranno teste di serie e le squadre della stessa nazionalità potranno sfidarsi. Dopo gli accoppiamenti dei quarti verranno Sorteggiati gli incroci per la semifinale, infine sarà anche estratta la squadra ...

Chelsea - Sarri : 'Primo tempo meraviglioso - in Europa League ne ho vint 6 su 20. Loftus-Cheek...' : Maurizio Sarri, tecnico del Chelsea , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev. 'Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato dopo cinque minuti il primo gol e ci ha messo al sicuro. Era difficile per la Dinamo, abbiamo giocato in ...

Donne - la start up 'Le contemporanee' : idee e leggi per un'Europa più equa : Punta a dar voce ai talenti femminili la start up sociale e digitale 'Le contemporanee', appena nata grazie all'impegno di Sarah De Pietro,...

Boeing 737 Max 8 : Europa sospende tutti i voli/ Negli Usa la Faa prende tempo : L'Europa sospende tutti i voli dei velivoli Boeing 737 Max 8, ma Negli Stati Uniti la Faa prende tempo: "Non ci sono le basi per farlo"