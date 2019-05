Tria | Italia e Germania esposti a shock esogeni | lo stesso QE ha mancato target inflazione

Diretta/ Italia AusTria U18 - risultato finale 1-1 - : pareggio in amichevole a Codroipo : Diretta Italia Austria U18 streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole di Codroipo, ultima della stagione.

AusTria - cuoco italiano indagato per corruzione forse per colpa del traduttore di Google : Una vicenda curiosa, ma che potrebbe avere dei risvolti tutt'altro che piacevoli per l'uomo a cui è capitata, arriva dall'Austria, e precisamente da Innsbruck. Qui la scorsa estate venne fermato alla guida della sua automobile un cuoco di nazionalità italiana, il quale è residente in Alto Adige ma lavora appunto nel Paese confinante. Secondo quanto riportato sia dalla stampa Austriaca che da quella nostrana, il soggetto era alla guida in stato ...

“Io pago bene” : cuoco italiano risponde con Google traduttore alla polizia ausTriaca e viene denunciato per corruzione : “Io pago bene” oppure “Io pago ben”? E’ il quesito del quale si sta occupando il tribunale di Innsbruck, in Austria, dove un cittadino italiano è imputato di tentata corruzione dopo esser stato fermato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo, un cuoco originario del Sud Italia, come racconta il Tiroler Tageszeitung, la scorsa estate è stato trovato in stato di ebbrezza alla guida della sua macchina durante un ...

Cedar Holdings partecipa alla Conferenza 'L'indusTria mineraria per il bene comune' in Italia - Esplorando il percorso per la cooperazio : ... e devono prestare molta attenzione alla sicurezza e al benessere delle persone interessate dalle attivita' minerarie, mentre si incoraggia lo sviluppo di un'economia circolare e la protezione delle ...

Calcio - Europei Under17 2019 : Italia-AusTria 2-1. Azzurrini ai quarti - ma per il primato bisognerà battere la Spagna : L’Italia batte per 2-1 l’Austria nella seconda giornata della fase a gironi degli Europei Under 17 di Calcio e conquista il passaggio ai quarti di finale: gli Azzurrini per vincere il Girone D però dovranno battere la Spagna, che ha una miglior differenza reti rispetto alla nostra selezione. In gol per l’Italia Esposito (su rigore) e Panada, per l’Austria finisce sul tabellino marcatori Pross. Nel primo tempo ...

LIVE Italia-AusTria - Europei Under17 2019 in DIRETTA : 1-0 - azzurri aggressivi nel secondo tempo. Di Esposito su rigore la rete del vantaggio al 34' : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Italia e Austria, valevole per la seconda giornata degli Europei di calcio under 17 in corso di svolgimento in Irlanda. L’incontro che si terrà al City Calling Stadium di Longford potrebbe consentire all’Italia di qualificarsi per i quarti di finale in caso di successo, mentre per l’Austria, dopo il 3-0 subito dalla Spagna nella prima giornata, si tratta dell’ultima ...

