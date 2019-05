Serie A | Roma-Juve affidata a Massa Torino-Sassuolo | arbitra Giacomelli

Serie A - Roma-Juve : arbitra Massa. Fiorentina-Milan a Mariani : ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Aprono il turno i tre anticipi del sabato: alle 15.00 Atalanta - Genoa , ...

Video/ Rimini Renate - 0-0 - : highlights - romagnoli ai play out - Serie C - : Video Rimini Renate, risultato finale 0-0,: highlights e gol della partita, giocata nella 38e ultima giornata del girone B di Serie C.

Serie A - i demeriti acquisiti di Roma e Lazio : Le gare di ieri se non sono una sentenza, poco ci manca. A tre giornate dal termine i due posti rimasti per la Champions si tingono sempre più dei colori nerazzurri di Inter e Atalanta che, a +4 e +3 ...

Serie A - Roma-Juventus domenica 12 maggio : partita in tv su Sky : La 36ª giornata del campionato di Serie A proporrà la partita Roma-Juventus nella serata di domenica 12 maggio 2019. Il match allo stadio Olimpico avrà inizio alle ore 20:30, con diretta tv su Sky (streaming su Sky Go). I giallorossi, reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Genoa, occupano il 5° posto in classifica a -3 punti dall’Atalanta. La lotta per un posto in Champions League è ancora aperta, ma bisognerà fare risultato, sperando in un ...

Calcio - Serie A 2019 : Insigne ribalta il Cagliari - Sanabria grazia la Roma. Napoli aritmeticamente secondo : Il comune denominatore dei due posticipi domenicali della 35ma giornata della Serie A di Calcio è il penalty n pieno recupero fischiato in entrambi i match sul punteggio di 1-1: in Genoa-Roma però Sanabria si fa parare la conclusione, mentre in Napoli-Cagliari Insigne è freddo e consegna la vittoria ai suoi. GENOA-ROMA 1-1 Accade tutto nel finale: vantaggio giallorosso siglato al minuto 82 da El Shaarawy, allo scoccare del 90′ Romero ...

Serie A. Romero replica a El Shaarawy - Genoa-Roma 1-1 : La Roma sfiora il successo grazie al mancino di El Shaarawy all'82', ma nel recupero il Genoa trova il pari con lo stacco di testa di Romero

Serie A - Genoa-Roma 1-1 : Romero risponde ad El Shaarawy : La Roma frena la corsa Champions, dopo un finale pazzesco a Marassi . I giallorossi sembravano aver trovato il colpo da tre punti con El Shaarawy all'82', sempre più capocannoniere della squadra a ...

Serie A - la Roma non va oltre l'1-1 col Genoa tra mille emozioni nel finale : Arbitro : Mazzoleni Marcatori : 37' st El Shaarawy, R, , 46' st Romero, Rolon, G, Ammoniti : Zaniolo, R, Note : Mirante para un rigore a Sanabria al 51' st LA CRONACA DEL MATCH

Serie A - dove vedere Genoa-Roma in Tv e in streaming : Pur avendo ormai sistemato il discorso scudetto ormai un paio di settimane fa, a mantenere viva l’attenzione degli appassionati ci sono la lotta per la qualificazione Champions e quella che coinvolge le squadre impegnate a lottare per la permanenza in Serie A. La sfida tra Genoa e Roma di oggi rappresenta così uno scontro fondamentale […] L'articolo Serie A, dove vedere Genoa-Roma in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e ...