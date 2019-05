Madrid | Djokovic e Federer ai quarti

Tennis : Madrid - Federer e Djokovic ai 4/i : Lo svizzero numero 3 al mondo coglie così la vittoria in singolare numero 1200 in carriera e ora troverà Dominic Thiem, che ha eliminato agli ottavi Fabio Fognini. Djokovic non ha dato scampo invece ...

Tennis - Madrid : Fognini fuori agli ottavi - avanti Djokovic : Il serbo, numero uno del mondo, ha superato il francese Jeremy Chardy, numero 47 del ranking, in due set con il punteggio di 6-1, 7-6, 2,. Se la vedrà per un posto in semifinale con il croato Marin ...

ATP 1000 Madrid - i risultati di oggi : Djokovic batte Chardy e vola ai quarti : Si va al tie-break, dove a spuntarla è il numero 1 del mondo, che chiude in poco meno di un'ora e mezza di gioco. Nole si giocherà venerdì un posto in semifinale con il croato Marin Cilic , testa di ...

ATP Madrid : Djokovic batte Chardy - Fognini fermato da Thiem : ATP Madrid, Fabio Fognini ha perso contro Thiem agli ottavi di finale: vittorioso anche Djokovic contro Chardy ATP Madrid, Fabio Fognini si è infranto sul muro Thiem. L’austriaco ha vinto l’incontro valido per gli ottavi di finale con il punteggio di 6-4 7-5, una gara equilibrata nella quale hanno fatto la differenza i break ottenuti da Thiem. Fognini è parso in discreta forma in vista degli Internazionali d’Italia, ...

Masters 1000 Madrid 2019 : in campo insieme Djokovic - Federer e Nadal. Fabio Fognini all’assalto di Dominic Thiem per i quarti. : E’ il giorno della sfida che in tanti aspettavano a livello di ottavi di finale, e non solo in Italia: Fabio Fognini giocherà contro l’austriaco Dominic Thiem per guadagnarsi i quarti del Masters 1000 di Madrid. Tre i precedenti tra i due, con Thiem avanti 2-1. L’ultimo, però, è stato vinto da Fognini, nell’ultima edizione degli Internazionali d’Italia a Roma. Per tanti questo è un incontro che merita altissima ...

Madrid - Djokovic e Fognini buona la prima : Parte col piede giusto il cammino di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Madrid, prima uscita del ligure dopo i lievi problemi fisici causati dalla vittoriosa campagna di Montecarlo e ricco prologo all'attesissimo suo ritorno all'Open Bnl di Roma. Fognini ha sconfitto senza grossi patemi il britannico Kyle Edmund, portando a casa due set (6-4, 6-3) in nemmeno un'ora e mezza di gioco, guadagnandosi l'accesso al secondo turno dove incontrera' il ...

Novak Djokovic - Masters 1000 Madrid : “Sono in crescita e voglio vincere. Con Wawrinka è tutto chiarito” : Novak Djokovic ha iniziato con il piede giusto il suo cammino nel Masters 1000 di Madrid 2019 vincendo in scioltezza contro Taylor Fritz, lasciando allo statunitense appena sei games. Il serbo, dopo un avvio di stagione con troppi alti e bassi, prova a fare il punto della situazione dopo il suo primo match nella capitale spagnola. “Oggi c’erano condizioni ideali per giocare – le parole del numero 1 del ranking riportate da ...

Atp Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

Atp Madrid : Djokovic facile all'esordio : ROMA, 7 MAG - Ingresso in scena senza problemi per Novak Djokovic, n.1 del mondo, nel torneo di Madrid. Nel match di apertura del programma sul Centrale il 31enne di Belgrado ha superato il 21enne statunitense Taylor Fritz 6-4 6-2. Buona la prima anche per lo svizzero Stan ...

Tennis - Madrid : avanti Fognini - fuori Cecchinato. Esordio ok per Djokovic : Buona la prima anche per lo svizzero Stan Wawrinka, Atp, che si è sbarazzato 6-2 6-3 del francese Pierre-Hugues Herbert, numero 41 del mondo. Il 33enne di Losanna si giocherà un posto negli ottavi ...

Atp Madrid - subito fuori Cecchinato. Avanza Djokovic. Stasera Federer : Finisce subito l'avventura di Marco Cecchinato nell'Atp di Madrid. Il tennista azzurro, numero 16 del tabellone, è stato infatti eliminato al primo turno dall'argentino Diego Schwartzmann perdendo 0-6 ...