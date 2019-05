Idrosadenite suppurativa - una app per aiutare i pazienti : E' stata appena lanciata HIDRAdisk, una app che potrebbe alleviare le pene di chi soffre di Idrosadenite suppurativa. Conosciuta anche come acne inversa, è una malattia cronica della pelle, dolorosa e invalidante, che colpisce l'1 per cento della popolazione. Può manifestarsi con lesioni di tipo pustoloso e fistole in zone del corpo ricche di ghiandole sudoripare, come ascelle, inguine e in alcuni casi, seno, glutei e zone genitali. La ...