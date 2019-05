Filippo Facci contro Gomorra e Roberto Saviano sulla “mitizzazione della Camorra e dei

Matteo Salvini - 'questo è troppo'. Filippo Facci salta sulla sedia : perché così il leghista rischia grosso : Nel portafogli - Ci stiamo avvicinando, anche se il paragone in realtà non regge, perché Salvini è anzitutto più divisivo e poi perché l' articolo sulla visita a Pietrelcina era pur sempre cronaca. ...

Matteo Salvini - "questo è troppo". Filippo Facci salta sulla sedia : perché così il leghista rischia grosso : Pure Padre Pio. È troppo. Libero è un giornale filo-Salviniano, non c' è dubbio: anche se per risultare pro-Salvini, oggi, basta non considerarlo un Mussolini redivivo che provoca stragi in Nuova Zelanda con un' alzata di spalle. È come fu per Berlusconi: sono le cazzate che scrivono altri a sosping

Filippo Facci - la verità che non vi dicono sugli ospiti in tv : "Cosa vogliono che vada a dire ai talk" : C' era la discussione tra Pietro Senaldi ed Enrico Mentana, su Libero di ieri, che riguardava il rapporto tra titolazione e contenuti, nonché la tendenza dell' Ordine dei Giornalisti a trattare alcuni coi guanti e altri con la bacchetta. E poi c' era l' articolo di Luigi Manconi pubblicato sul Corri

Filippo Facci : "Gomorra ha riqualificato l'immagine della camorra. A negarlo è rimasto solo Saviano" : “Gomorra ha riqualificato l’immagine della camorra, non ci sono dubbi”. A dirlo è Filippo Facci, che attribuisce alla serie di Sky responsabilità dirette sullo sviluppo della criminalità a Napoli.Il discorso è noto e riguarda ciclicamente un po’ tutte le produzioni che raccontano la malavita, da La Piovra in giù. “Ammetto di aver cambiato idea su Saviano”, afferma il giornalista a La Zanzara. “Io sono uno che ha sempre difeso Saviano e ...

La rinascita di Filippo : «Grazie ai cavalli faccio una vita normale» : Ho cercato almeno di fare qualcosa che mi permettesse di restare in questo mondo. I lavori pesanti erano esclusi, per questo ho scelto il giornalismo. E nell'allevamento di famiglia seguo tutta la ...

Filippo Facci - brutale verità : in piazza per le donne solo se gli stupratori sono di CasaPound : Oltre 2300 stupri annui in Italia (probabilmente di più, perché molti non vengono denunciati) ma per fare una manifestazione contro gli stupri prendono spunto da quello ormai acclarato (ci sono i video) fatto da un consigliere comunale del noto comune di Vallerano (2600 abitanti, provincia di Viterb

Filippo Facci e i deliri comici di Roberto Saviano : la tragica parabola di mister Gomorra : Una persona normale, intesa come sana di mente, può anche stufarsi di passare a vita per quello di «Gomorra», ergo può cercare di reinventarsi come antagonista di Matteo Salvini, ripeto: può farlo, magari anche con passione e sincerità, tanti auguri a lui. Roberto Saviano l' ha fatto, e che questo f