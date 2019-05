Concorsi pubblici 2019 | 100 mila assunzioni a tempo indeterminato in vista

termometropolitico

(Di giovedì 9 maggio 2019): 100inSi apre la stagione deiin vari settori, con 100previste, con possibilità di avere contratti a. Nel piano di rinnovo contrattuale, il governo ha infatti stanziato per il triennio-2021 4,3 miliardi di euro in totale, ripartiti in 1,1 miliardi per il, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021.: Inail e Inps,in arrivo Sono diversi i bandi in via di pubblicazione, senza contare quelli recentemente pubblicato: quello dell’Inail, disponibile sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 16 aprile, che prevede il reclutamento di 420 risorse da assumere con contratto afull time. I profili ricercati? Ricercatori, impiegati e tecnologi, tra gli altri. Dopo l’Inail ecco l’Inps. Come ...

estartoscana : #concorsopubblico per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato di #DirigenteMedico disciplina… - estartoscana : #CONCORSOPUBBLICO UNIFICATO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI 1 POSTO A TEMPO INDETERMINATO DI… - estartoscana : #concorsopubblico per la copertura di 1 posto #DIRIGENTEBIOLOGO disciplina #IGIENEDEGLIALIMENTIENUTRIZIONE per il… -