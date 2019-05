A Venezia e Milano | Roman Opa ka è protagonista di una mostra in due capitoli

Basket - Serie A : Milano vince all'overtime - Cremona si impone su Venezia : ROMA - Classifica in parte rivoluzionata in ottica playoff al termine della penultima giornata di regular season del campionato di Serie A di Basket . Milano conquista matematicamente il primo posto ...

Serie A Basket – Milano e Venezia ok - si infiamma la corsa Playoff : risultati e classifica dopo la 28ª Giornata : Milano e Venezia tornano a vincere. Bene Cremona, Brindisi e Sassari in zona Playoff: risultati e classifica dopo la 28ª Giornata di Serie A Mancano solo due giornate alla fine della regular season di Serie A ed ogni vittoria può risultare decisiva ai fini degli obiettivi stagionali di ogni squadra. Milano si pone quello di puntare dritta a riconfermarsi Campione d’Italia e vuole farlo dominando anche la regular season. Per l’Olimpia ...

Basket - Serie A : Milano e Venezia ko contro Brescia e Trieste. Risultati 27giornata : Nella 27iornata di Serie A, giocata alla vigilia di Pasqua, Milano e Venezia sono state sconfitte rispettivamente da Brescia e Trieste. Nel derby lombardo Moss, Abass e compagni hanno ottenuto la ...

Serie A Basket – Milano ko all’overtime - Venezia cede a Trieste e viene raggiunta da Cremona : Pesanti ko per Milano e Venezia nella 27ª giornata di Serie A di Basket: i risultati da tutti i campi Crollano Milano e Venezia nella 27ª giornata di Serie A di pallacanestro. La capolista ha ceduto all’overtime a Brescia, per 92-86, mentre la squadra veneta non è riuscita a far bene contro una tostissima Trieste che nel terzo quarto ha rifilato un parziale di 21-8 a Venezia. Ne approfitta dunque Cremona, che con la vittoria su ...

Basket - 27a giornata Serie A 2019 : Milano cade al supplementare - Cremona raggiunge Venezia al secondo posto : Sconfitte per le prime della classe al termine della 27a giornata. L’Olimpia Milano cade sotto i colpi degli ex e crolla al supplementare in casa della Germani Brescia per 92-86. Sono decisivi David Moss (27 punti) e Awudu Abass (23), mentre a Milano (priva di Mike James) non bastano i 25 di James Nunnally. Adesso l’Olimpia si trova con quattro punti di vantaggio a tre giornate dal termine non più solo su una squadra, ma sua una ...

Basket - 27a giornata Serie A 2019 : Milano fa visita a Brescia - Venezia è attesa da Trieste. Cantù-Varese derby da playoff : A quattro turni dalla fine del campionato è ormai vietato sbagliare. La ventisettesima giornata della Serie A (tutti in campo domani) potrebbe segnare una svolta importante per i tanti verdetti che devono ancora essere sanciti. Si parte dalla lotta per la prima posizione con Milano che è nettamente favorita nei confronti di Venezia e Cremona, staccate rispettivamente di quattro e sei punti. Bisogna ricordare che l’Olimpia ha la differenza ...

Serie A Basket - 26ª Giornata – Venezia tiene il passo di Milano : successo all’overtime contro Cantù : Venezia risponde alla vittoria di Milano e resta a -4 con 4 gare da giocare: i ragazzi di coach De Raffaele battono Cantù all’overtime Milano batte Varese nell’anticipo del sabato sera della 26ª Giornata di Serie A, Venezia risponde con la vittoria su Cantù nel pomeriggio domenicale. Resta invariato il distacco delle due formazioni di testa, con i ragazzi di coach De Raffaele ancora a -4, con un poker di gare rimaste da giocare prima del ...

Basket - Serie A : Milano torna alla vittoria. Cadono Venezia e Cremona : ROMA - Il ritorno di Milano alla vittoria è la notizia principale della ventiquattresima giornata del massimo campionato di Basket. Dopo due sconfitte consecutive in Lega A e le fatiche di Eurolega, l'...

Milano perde ancora - Venezia si avvicina : Settimana da dimenticare per l'Olimpia Milano. La squadra allenata da Simone Pianigiani viene sconfitta anche a Cremona, nel match valevole per la ventitreesima giornata del massimo campionato ...

Basket - A1 : Milano cade a Cremona - Venezia travolge Avellino : ROMA - Dopo 13 sconfitte consecutive, la Vanoli Cremona riesce a battere 76-72 l 'Olimpia Milano , alla quarta sconfitta tra Eurolega e campionato. Successi importanti in chiave playoff per Venezia , ...

Basket - Serie A : Milano sconfitta a Cremona. Venezia a -2 dalla capolista Olimpia : Giornata numero 23 che metteva difronte in tre sfide incrociate le prime sei della classifica. E alla fine il risultato sorprendente è quello di Milano che, dopo Venezia e le due di Eurolega, incassa ...