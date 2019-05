Ventura | ' Noi crediamo nei cremonesi'

Whispers of a Machine è un’avVentura punta e clicca noir basata sulla distopia post IA : Whispers of a Machine è un'avventura punta e clicca in pixel art di stampo noir scandinavo fantascientifico in cui vestirete i panni dell’agente speciale Vera, potenziata ciberneticamente, con il compito di indagare su una serie di omicidi collegati a un gruppo di fanatici intenti a creare illegalmente una superintelligenza artificiale. L'articolo Whispers of a Machine è un’avventura punta e clicca noir basata sulla distopia post IA ...

Basket - Danilo Gallinari : “Il Mondiale è una grande occasione per noi - per l’Italia - un’avVentura da vivere” : Danilo Gallinari, che sarà protagonista dei play-off NBA con i suoi Los Angeles Clippers, ha rilasciato una lunga intervista a “Tuttosport“: al quotidiano sportivo torinese l’azzurro ha parlato sia della post season americana che della Nazionale italiana, che sarà impegnata nella rassegna iridata. Sugli imminenti Mondiali si è già sentito con il CT Meo Sacchetti: “Si, abbiamo parlato ed è tutto chiaro. E’ una grande ...

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Simona Ventura - Giorgio Panariello - Fiorella Mannoia - intervista a Jean-Claude Juncker.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Simona Ventura, Giorgio ...

“Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti : Simona Ventura - Giorgio Panariello - Fiorella Mannoia - intervista a Jean-Claude Juncker.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiquattresima puntata del 31 marzo 2019 – Tra gli ospiti: Simona Ventura, Giorgio ...