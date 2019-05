Siri non è più sottosegretario - nessun voto in Cdm. Lega : basta con i no. Di Maio : una vittoria degli italiani onesti : La legge sulla corruzione sta dando i suoi risultati ma la responsabilità politica è delle singole forze'. Lo dichiara il vicepremier M5s Luigi Di Maio a Palazzo Chigi. 'Il governo oggi ha dimostrato ...

La Lega difende Siri ma ribadisce fiducia nel premier Conte : Roma, 8 mag., askanews, - Una discussione civile e pacata. Così fonti della Lega definiscono il dibattito che c'è stato in Consiglio dei ministri sulle dimissioni di Armando Siri, il sottosegretario ...

Siri : Lega - basta con litigi e rinvii : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "basta coi litigi e con le polemiche, ci sono tantissime cose da fare: FLAT TAX per famiglie, imprese e lavoratori dipendenti, autonomia, riforma della giustizia, apertura dei ...

Siri fuori dal governo : Lega e M5S divisi anche su flat tax e salario minimo : L’uscita del sottosegretario segna il punto massimo della lacerazione dei rapporti tra gli alleati gialloverdi: anche se Luigi Di Maio e Matteo Salvini continuano a negare a parole il rischio di una crisi, mettono già sul tavolo tutti i dossier che potrebbero fungere da casus belliper la rottura dopo le elezioni europee del 26 maggio...

Conte ha deciso : revocata delega a Siri : Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto

Caso Siri - Conte ha deciso la revoca del sottosegretario della Lega : Il Cdm è finito da pochi minuti, e sul Caso Siri è arrivata la svolta attesa. Il presidente del Consiglio Conte, come aveva già annunciato, ha deciso di revocare l'incarico al sottosegretario ai Trasporti. A quanto si apprende il ministro degli Interni ha lasciato palazzo Chigi. Fonti della Lega hanno parlato di "Discussione civile e pacata" nel Cdm, che è durato due ore. E aggiungono che sono intervenuti i ministri Bongiorno e Salvini per ...

Conte ha deciso : revocata la delega a Siri. Il sottosegretario leghista fuori dal governo : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato dalla procura di Roma per corruzione. Il decreto di revoca, a quanto si apprende, è stato adottato dal premier, sentito il Cdm che ha a lungo dibattuto....

