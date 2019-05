Sfida aperta ai dem Trump pone il veto sul Rapporto Mueller

huffingtonpost

(Di mercoledì 8 maggio 2019) È crisi costituzionale in Usa, dopo che Donaldhatomente i dem invocando il privilegio esecutivo per bloccare la consegna delcompleto sul Russiagate al Congresso, come chiesto dalla commissione Giustizia della Camera controllata dall’opposizione. Uno scontro di potere che mette in discussione il sistema americano dei ‘check and balances’ e che rischia di arrivare alla Corte suprema, dove siede una maggioranza di giudici conservatori.La mossa della Casa Bianca arriva mentre la stessa commissione vota una mozione per accusare di oltraggio al Congresso il ministro della Giustizia William Barr per non aver inviato ilsenza gli omissis. Toccherà poi alla Camera pronunciarsi in seduta plenaria. Una citazione per oltraggio potrebbe portare a una causa contro il ministro, col rischio di multe o detenzione. La speaker ...

