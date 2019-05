Quattro tasse | un’assemblea sovrana | nuovi trattati L’Ue di Piketty auguri

ilfoglio

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Parigi. Ogni volta che Thomasparla, la gauche francese va in sollucchero. E se poi l’economista “frenchie” più citato e coccolato dai progressisti di mezzo mondo sceglie Libération per spiegare in che direzione deve andare l’economia per non lasciarla in mano ai liberali à la Macron, allora

CeciliaVig : Invece stanno crescendo solo le tasse per quei quattro stronzi che le pagano. Va beh grazie al capitone però i port… - giulian28 : @matteosalvinimi Quei quattro coglioni di italiani, cioè i Benetton, gli hanno permesso di arricchirsi alle spalle… - GiovanniZanutt2 : I soldi c’entrano poco se paghi le tasse e canone con i soldi dei contribuenti italiani.... 4.000.000.000 € “QUATT… -