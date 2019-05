Matteo Salvini : “Campi rom e centri sociali non servono a nulla - li sgomberiamo uno per uno” : Per Matteo Salvini centri sociali e campi rom non sono di alcuna utilità, pertanto vanno chiusi."È di moda che qualcuno scriva sui muri che mi vuole morto. Non mi spaventano, manco morto. Vado avanti. È solo un segno di scarsa civiltà. A sinistra sono ridotti a scrivere sui muri e alla caccia dei neofascisti", ha detto dal palco di Pavia.Continua a leggere

Matteo Salvini : "Chiuderò tutti i negozi di cannabis light" - Sky TG24 - : Al termine dell'incontro coi rappresentanti di una ventina di comunità di recupero per tossicodipendenti, il ministro dell'Interno ha annunciato la sua nuova proposta: "La droga è un'emergenza ...

Nei bestseller di Amazon c'è il libro su Matteo Salvini edito da Altaforte : Fabio Franchini Nella top ten della piattaforma di e-commerce romanzi d'amore, ma soprattutto due manuali per diventare un "navigator" e "Io sono Matteo Salvini" della discussa casa editrice Se vi foste mai chiesti quali fossero i primi dieci libri venduti in Italia su Amazon, ecco a voi la risposta. Ma la top ten potrebbe lasciarvi sorpresi e strapparvi un (amaro?) sorriso. Già, perché andando sulla pagina dedicata alla classifica ...

Droghe - Matteo Salvini : “Chiuderò tutti i negozi di cannabis - stop a Stato spacciatore” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, è tornato a parlare della battaglia contro la diffusione delle Droghe leggere da una conferenza a fianco del ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, e di alcuni rappresentanti di comunità attive in ambito di tossicodipendenza. "Chiuderò tutti i negozi di cannabis", ha detto il leader del Carroccio.

Matteo Salvini sconfitto sul caso Siri risponde con un'agenda da premier sovranista : Nella giornata in cui gli tocca incassare la sconfitta sul caso Siri, con la revoca dell’incarico al sottosegretario leghista, Matteo Salvini risponde con un’agenda da premier sovranista.Il ministro dell’Interno infatti ha annunciato su Facebook di avere una intensa giornata di incontri al Viminale. Tra questi il ministro degli Esteri brasiliano del governo di ultra destra di Jair Bolsonaro e il presidente nazionalista ...

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de

La campagna di Matteo Salvini : "Chiuderò uno a uno i cannabis shop" : Matteo Salvini continua la sua battaglia contro i cannabis shop. “Faremo controlli a tappeto e chiederò da domani la chiusura uno per uno di tutti questi presunti negozi turistici di cannabis, che peraltro vendono droga anche ai minori e che per quanto mi riguarda vanno sigillati dal primo all’ultimo”.Nell’incontro con le con le comunità terapeutiche al Viminale il ministro dell’Interno attacca: ...

Caso Siri - Di Maio con toni minacciosi marca stretto Matteo Salvini messo con le spalle al muro? : Il Caso Siri tiene banco, il leader dei 5 stelle arriva adesso ad utilizzare toni quasi minacciosi contro il leghista Salvini «Non capirò mai perché la Lega in queste settimane abbia continuato a difendere Siri invece di fargli fare un passo indietro. Oggi è l’ultimo giorno utile perché Salvini comprenda l’importanza di questa vicenda. Mi … Continue reading Caso Siri, Di Maio con toni minacciosi marca stretto Matteo Salvini messo con le ...

I grillini cacciano Armando Siri : sconfitta la Lega di Matteo Salvini : I grillini cacciano un leghista. Il premier Giuseppe Conte ha deciso la revoca del sottosegretario Armando Siri, indagato dalla procura

Armando Siri - Giuseppe Conte ritira le deleghe : il piano per la vendetta di Matteo Salvini : Tutto come previsto: il premier grillino Giuseppe Conte con un decreto presentato in Consiglio dei ministri, ha ufficializzato la revoca dell’incarico ad Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione e al quale il ministro Danilo Toninelli aveva ritirato la delega alle Infrastrut

Matteo Salvini cambia idea - ora è anti tutto : 'Sono antifascista e antirazzista' : In questi giorni si sta svolgendo a Torino il Salone internazione del libro, ovvero la più importante manifestazione italiana nel campo dell'editoria. Si svolge nel centro congressi del Longotto Fiere, a Torino, una volta all'anno proprio nel mese di maggio. La presenza della casa editrice Altaforte, legata a Casapound, ha suscitato non poche polemiche da parte degli altri partecipanti. Matteo Salvini si dichiara antifascista Francesco Polacchi, ...

Davide Casaleggio alza il ditino - la ridicola lezione a Matteo Salvini : "Prenda esempio da noi" : "Sulla questione morale gli altri partiti prendano esempio da noi". Durante il convegno E-commerce in Italia 2019, presentato alla Luiss e organizzato dalla Casaleggio Associati, Davide Casaleggio ha risposto così ai giornalisti sul caso di Armando Siri: "Bisogna segnare la differenza e saper dare l

Otto e Mezzo - Matteo Salvini la provoca e Lilli Gruber impazzisce : 'Sai dove devi andare?' : 'Non ho mica voglia ma domani devo andare dalla Lilli Gruber , simpatia portami via'. Matteo Salvini attacca la conduttrice di Otto e Mezzo , su La7 , dove è stato invitato. 'Domani, stasera 8 maggio, ...

Matteo Salvini : Devo andare dalla Gruber - simpatia portami via! : “Non ho mica voglia ma domani Devo andare dalla Lilli Gruber, simpatia portami via“. Così ha detto il vicepremier Matteo Salvini nel corso di un comizio elettorale a Giussano, in Brianza, riferendosi alla sua partecipazione a Otto e Mezzo su La7. “Domani mi tocca che già domenica dovevo andare da Fazio e non sono andato. Mi han detto che c’è rimasto male e che non ho risposto. Non è vero che non ho risposto, gli ho detto che andavo se si ...