Luis Enrique | il ct della Spagna compie 49 anni | compleanno triste per i problemi

Quando Allegri - Luis Enrique e Di Francesco dissero : «La remuntada si può» : Rimonte memorabili, di quelle che passano alla storia. Il Napoli di De Laurentiis ed Ancelotti è chiamato all’impresa giovedì contro l’Arsenal. Una partita difficile, complicata, ma non proibitiva. E’ vero che la Juve ha Cristiano Ronaldo in canna, ma è altrettanto vero che proprio i bianconeri insegnano di come siano riusciti a ribaltare il 2-0 di Madrid subito dall’Atletico in un nettissimo 3-0 allo ...

Puyol : Luis Enrique miglior ct per Spagna : ROMA, 26 MAR - Carles Puyol non ha dubbi: "Luis Enrique è il migliore per il ruolo di commissario tecnico della Spagna". "Non ci potrebbe essere un allenatore migliore per la 'Roja'", le parole dell'...

Luis Enrique porta la Spagna a giocare a paintball : Luis Enrique si conferma un allenatore diverso, sempre (almeno) un passo avanti agli altri. Non a caso, a Roma venne dileggiato dal classico ambiente italiano che ama le corse nei boschi e la “tortura” atletica dei calciatori che devono pagare per i loro lauti stipendi. Mercoledì, Luis Enrique ha portato i giocatori della Nazionale spagnolo a giocare alla guerra. Insomma in un paintball. Scrive il quotidiano As che il ct della Spagna ha ancora ...

Fabian Ruiz tra i convocati da Luis Enrique : Un solo italiano nella lista dei convocati del commissario tecnico della Spagna, Luis Enrique, per le gare di qualificazione agli Europei del 2020 contro Norvegia, il 23 marzo al Mestalla di Valencia, ...

Fabian Ruiz convocato in Nazionale da Luis Enrique : “Il pacco” Fabian Ruiz – il “pacco” come era stato apostrofato da una consistente fetta della tifoseria napoletana – approda alla Nazionale spagnola. È stato convocato da Luis Enrique. Un premio meritato per il centrocampista spagnolo che Ancelotti ha saputo dosare e impiegare con grande intelligenza. Prima, lo ha utilizzato di più in Europa, è stato schierato nella formazione dei cosiddetti titolarissimi di Champions. Poi, con la ...

Spagna - i convocati di Luis Enrique : c'è anche Fabian Ruiz : ROMA - Luis Enrique promuove Fabian Ruiz . Il centrocampista del Napoli, vero jolly di Carlo Ancelotti in questa stagione, è tra i convocati per le prime sfide della Spagna nel cammino di ...