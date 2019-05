Juve | gli auguri a Barzagli

Juventus - festa a sorpresa per Barzagli organizzata da Dybala -VIDEO- : Juventus – festa in casa bianconera, per uno dei veterani della squadra. Ricorrenza importante, quest’oggi, in casa Juventus. Andrea Barzagli festeggia il suo 38° compleanno, venendo celebrato nel migliore dei modi dai suoi compagni. Sul profilo Instagram, Paulo Dybala ha mostrato la festa organizzata nello spogliatoio bianconero. Leggi anche: Mercato Juventus, “Sky Sport” rivela: ecco 3 probabili sacrificati Juventus, ...

Serie A - le ultime in vista della prossima giornata : buone notizie per la Juve - pessime per Parma e Cagliari : Brutte notizie in casa Cagliari, stagione finita per Paolo Faragò. Il centrocampista è stato sottoposto ad un intervento chirurgico all’anca sinistra in artroscopia “per la rottura del labbro acetabolare e condropatia in impingement femoro acetabolare di tipo misto. L’operazione – eseguita presso la Clinica Villa Stuart dal professor Raoul Zini, alla presenza del responsabile sanitario del Club, carco Scorcu – ...

Mercato Juventus - assalto di un top club ad Emre Can : i dettagli : Mercato Juventus – Non solo tanto Mercato in entrata, ma soprattutto si parla di tante cessioni. Oltre al solito nome di Pjanic e Khedira in uscita, adesso spunta quello di Emre Can. Il tedesco arrivato a parametro zero dal Liverpool ha disputato una grande seconda parte di stagione (anche se ha saltato molte partite a […] More

Juventus - festa a sorpresa alla Continassa per Andrea Barzagli (VIDEO) : Questo pomeriggio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa dopo quattro giorni di riposo. I Campioni d'Italia hanno così messo nel mirino la sfida contro la Roma. Per questa partita Massimiliano Allegri non avrà lo squalificato Federico Bernardeschi. Dunque in settimana, il tecnico livornese dovrà decidere con chi sostituire il numero 33 juventino. In attacco la certezza per la partita di domenica è Cristiano Ronaldo che al suo fianco ...

Icardi alla Juve con il sacrificio di Mandzukic : tutti i dettagli : Icardi Juve- La Juve cambia strategia e pensa in maniera concreta a Mauro Icardi in vista della prossima stagione. Come evidenziato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, i bianconeri starebbero ragionando sul potenziale sacrificio di Mandzukic per arrivare all’attaccante argentino. Icardi non ha di certo bisogno di presentazioni, ma è chiaro che bisognerà valutare tutto attentamente in […] More

Chiesa alla Juve? Irrompe il Bayern Monaco : i dettagli : Chiesa JUVE- Suona l’allarme in casa bianconera per quel che riguarda Federico Chiesa. Secondo quanto riportato da “SportItalia“, sull’attaccante della Fiorentina sarebbe piombato con forte decisione il Bayern Monaco. Il club tedesco sarebbe pronto a presentare un’offerta da circa 60 milioni di euro per convincere il club toscano a dire sì. La Juve osserva interessata, […] More

Ajax-Tottenham - Llorente : 'Finale di Berlino con la Juve brucia - voglio togliermi peso' : ... è una ferita ancora aperta e la voglia di rifarsi con il Tottenham è tanta: "Ho tanta voglia di approfittare di questa situazione - ha spiegato l'attaccante spagnolo a Sky Sport alla vigilia della ...

Kean : "La Juve mi ha cambiato la vita - ma Chiellini mi lascia le cicatrici sulle caviglie" : Un futuro ancora tutto da scrivere, a partire dall'atteso rinnovo contrattuale con la Juve, ma anche un passato che l'ha segnato fino a farlo diventare una promessa del calcio italiano. Moise Kean si ...

Pirlo-Juventus - il “maestro” ritorna bianconero : i dettagli : PIRLO JUVENTUS- Secondo quanto evidenziato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di rimettere le mani su Andrea Pirlo. L’ex centrocampista bianconero potrebbe esser selezionato come nuovo allenatore della Juventus Under 23. Una mossa che potrebbe arricchire totalmente l’organizzazione dei bianconeri, e rilanciare totalmente il progetto della Juve Under 23. Situazione […] More

Maglia Juventus 2019/2020 - look ufficiale : in Cina è già in vendita -FOTO- : Maglia Juventus 2019 2020- Nuovo look e via alla vendita della nuova Maglia della Juventus. Una scelta che ha fatto discutere in maniera esagerata diversi tifosi, soprattutto quelli più tradizionalisti. Un addio alle strisce in maniera netta e decisa e spazio solamente ad una doppia banda bianca e nera. Una doppia banda intervallata solamente da […] More

Calciomercato Juve - CR7 chiede 6 colpi : da Pogba a De Ligt - i dettagli : Calciomercato Juve – Entro questa settimana dovrebbe consumarsi il decisivo vertice alla Juventus tra Massimiliano Allegri e il presidente Agnelli per programmare la prossima stagione dei bianconeri. Più vicina la riconferma del tecnico, che avrebbe chiesto innesti di qualità per elevare ulteriormente il livello della rosa a sua disposizione e tentare di spezzare la maledizione in Champions League. Leggi anche: Pogba […] More

Juventus - Pjanic si toglie dal mercato : la conferma su instagram-FOTO- : Juventus Pjanic- Dopo gli accostamenti di mercato trapelate in mattinata, e dopo la conferma delle ultime settimane, Miralem Pjanic ha deciso di uscire subito allo scoperto mettendo a tacere le notizie di radiomercato delle ultime ore. Il centrocampista bosniaco ha risposto ad un tifoso su instagram, confermandosi in bianconero anche in vista della prossima stagione. […] More

Legale Juventus : “Vogliamo una decisione sullo scudetto del 2006” : Luigi Chiappero, avvocato che rappresenta la Juventus durante l’udienza davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, attende risposte sullo scudetto 2006: “Vogliamo una decisione che dica due cose: o una o l’altra. Che ci dica che i comportamenti di quella società non sono eticamente contrari ai principi ispiratori del codice di comportamento della Figc e noi ne prenderemo atto e trarremo le nostre ...

Il solito Allegri - Juventus falcidiata dagli infortuni : la società prenda provvedimenti! : La Juventus deve porre fine alla “moria” di calciatori che è classica delle stagioni di Massimiliano Allegri già dai tempi del Milan Ricordate la vecchia querelle legata ad Allegri ed agli infortuni? Ebbene, la tendenza del buon Max a massacrare i propri calciatori provocando valanghe di problemi fisici sta proseguendo senza sosta. Qualcosa nella preparazione fisica imposta da Allegri non convince, ne sanno qualcosa i tifosi ...