Inter senza piano B | ma Conte aspetta la Juve

A Cosenza studenti a scuola di robotica e Internet of things : Ha fatto tappa, all'Istituto Comprensivo Statale Gullo Cosenza Quarto, "scuolaDigitaleTIM", il progetto nazionale promosso da Tim

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma AD Castellucci aveva già escluso Interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

L'Inter rischia di restare senza Champions? Spalletti fiducioso : «Non sono assolutamente preoccupato. La squadra ha fatto la partita che doveva e volevo. Chiaro non sono contentissimo per il risultato, non faccio i salti mortali di gioia perché si doveva andare ad ...

Udinese-Inter finisce senza reti. Friulani quasi salvi - i nerazzurri rallentano la corsa-Champions : Si conclude a reti inviolate la sfida alla Dacia Arena di Udine tra Udinese e Inter. L'Udinese quartultima davanti di 4 lunghezze all'Empoli, aveva un bisogno disperato di punti salvezza ma si è dovuta accontentare di portarne a casa uno. L'Inter terza, doveva invece mettere fieno in cascina per non

Londra : senza freni Micro Focus International : Grande giornata per Micro Focus International , che sta mettendo a segno un rialzo del 23,86%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Micro ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Dominio Mercedes senza precedenti. Quattro doppiette ed egemonia inscalfibile : così la Formula1 perde Interesse… : Dopo i test di Barcellona e le valutazioni dei protagonisti tutti o quasi si aspettavano una grande stagione in F1: il confronto Mercedes-Ferrari e una Red Bull che, confortata dal nuovo motore Honda, sarebbe stata più vicina alle grandi rivali. Ebbene, dopo Quattro weekend andati in archivio, si può dire che a Brackley sono degli straordinari tecnici nonché dei notevoli “giocatori di poker” e gli altri devono racimolare le briciole. ...

Inter-Juventus 1-1 - derby d’Italia senza vincitori : Cristiano Ronaldo replica all’eurogol di Nainggolan : Inter e Juventus hanno pareggiato per 1-1 nel big match della 34^ giornata della Serie A, il derby d’Italia si è concluso senza vinti né vincitori a San Siro: i nerazzurri conquistano un punto importante in ottica qualificazione alla prossima Champions League (ora sono terzi con quattro lunghezze di vantaggio che nel pomeriggio ha battuto il Cagliari e sei su Milan e Atalanta che sono attesi dai rispettivi impegni con Torino e Udinese), i ...

Inter-Juventus : a San Siro torna Marcelo Brozovic - Allegri senza Douglas Costa : Inter-Juventus si giocherà sabato 27 aprile alle ore 20:30 ed è la prima gara di campionato che i bianconeri giocheranno da otto volte consecutive campioni d'Italia. La settimana scorsa, infatti, la Juve ha vinto l'ennesimo torneo battendo in rimonta per 2-1 la Fiorentina a Torino. Nel centrocampo nerazzurro, a disposizione di Spalletti, tornerà Brozovic, una pedina di rilievo. Alla Juve mancheranno Khedira e il lungodegente Douglas Costa. La ...

Più di due milioni di password WiFi esposte senza protezione su Internet - ci sarà anche la vostra? : Un'applicazione del Play Store, con oltre 100.000 download, ha lasciato esposto e senza protezione un database con oltre 2 milioni di password di reti WiFi. L'articolo Più di due milioni di password WiFi esposte senza protezione su Internet, ci sarà anche la vostra? proviene da TuttoAndroid.

Ieo - Interventi senza bisturi grazie a rivoluzione immagini : Non esiste attualmente al mondo un sistema di imaging ibrido più avanzato di Alphenix 4D CT, questo è il nome del sistema,, capace di integrare, in tempo reale, i dati da sorgenti di imaging diverse. ...