Il 30enne aggredito con l' acido aveva raccontato a Le Iene lo stalking della ex

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Non solo l’denunciata a fine aprile, maanchela sua storia die persecuzione a Le. Non è stato un raptus quellodonna 38enne che ha lanciato addosso al suo ex fidanzato dell’: l’uomo è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace, e ora rischia di perdere un occhio. La sua ex compagna-stalker si è invece costituita alle forze dell’ordine, ed è stata arrestata per lesioni personali gravissimi e atti persecutori.Sara – così si chiama la donna –rilasciato un’intervista a Lesolo tre giorni fa. Era stata proprio la vittima a contattare la trasmissione di Italia1, che ieri, ricevuta la notizia dell’aggressione dai familiari del ragazzo, ha bloccato il servizio, che andrà in onda domenica 12 maggio. Sul sito è disponibile il video ...

