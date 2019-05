Fognini e Cecchinato campioni in campo e sui media

Atp Madrid - vince Fognini. Subito fuori Cecchinato. Avanzano Djokovic e Federer : Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, si è sbarazzato dello statunitense Taylor Fritz , numero 57 del ranking Atp e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'...

Fognini al secondo turno - Cecchinato out : Fabio Fognini parte col piede giusto al torneo Masters 1000 di Madrid, battendo in due set, 6-4, 6-3, il britannico Kyle Edmund. Al secondo turno, il vincitore del torneo di Montecarlo, affronterà il ...

Masters 1000 Madrid 2019 : il ritorno sul rosso di Roger Federer. Esordio per Fognini e Cecchinato : Dal 12 Maggio 2016 al 7 Maggio 2019. Sono passati quasi tre anni dall’ultima partita sulla terra rossa di Roger Federer (terzo turno a Roma contro Dominic Thiem) ed oggi finalmente il campione svizzero tornerà a giocare su questa superficie nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid. L’avversario del nativo di Basilea sarà il francese Richard Gasquet ed il match chiuderà alla sera il programma maschile della giornata. C’è ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Italia - mai come questa volta si può sognare. Fognini-Cecchinato-Berrettini : un tris d’assi per esaltare il Foro Italico : Da molto tempo non c’era così tanta attesa per i tennisti Italiani in vista degli Internazionali d’Italia maschili. E questo per i grandi risultati che stanno ottenendo i nostri giocatori: Fabio Fognini ha vinto a Montecarlo il suo primo Masters 1000, Matteo Berrettini nelle ultime due settimane ha vinto a Budapest ed è arrivato in finale a Monaco salendo fino al numero 31 del ranking mondiale, Marco Cecchinato non ha ancora ottenuto un exploit ...

Masters1000 Madrid 2019 - il Tabellone : Fognini pesca Edmund - Cecchinato trova subito Schwartzman : Appena effettuato il sorteggio del Tabellone di singolare maschile del torneo di Madrid: il Masters 1000 iberico offre spunti interessanti già in sede di primo turno, dal quale sono esentate le prime otto teste di serie, che entreranno in gioco già ai sedicesimi di finale. Andiamo a scoprire chi incontreranno gli azzurri. Saranno tre gli italiani, tutti in campo sin da subito, sebbene due di loro siano teste di serie: Fabio Fognini, numero 10, ...

Tennis - Sorteggio Masters 1000 Madrid 2019 : possibile semifinale Djokovic-Federer. Fognini - Seppi e Cecchinato nella parte alta - debutto canadese per Nadal : E’ stato effettuato pochi minuti fa il Sorteggio del Masters 1000 di Madrid, il quarto torneo di questa categoria presente nel calendario Tennistico dell’ATP. Difende il titolo Alexander Zverev: il tedesco, lo scorso anno, ha battuto in finale l’austriaco Dominic Thiem con un doppio 6-4. La prima notizia riguarda il posizionamento di Roger Federer in tabellone: allo svizzero tocca in sorte la parte alta del tabellone, ...

Masters1000 Montecarlo 2019 - la nuova classifica di Fabio Fognini. Superato Cecchinato - torna il miglior italiano nel ranking! : Una nuova impresa: dopo un inizio di stagione tutt’altro che positivo, fatto di tante sconfitte e pochissime vittorie, sembra esser rinato Fabio Fognini sulla terra di casa dell’ATP Masters1000 di Montecarlo. Nel Principato l’azzurro riesce a rimontare un set a Borna Coric e vola così in semifinale, dove domani affronterà il Re della superficie e di questo torneo, Rafael Nadal. Servirà un vero e proprio miracolo ...

Tennis - Montecarlo - è grande Italia Sonego e Fognini volano ai quarti. Eliminato Cecchinato : Montecarlo - E' grande Italia a Montecarlo, con Sonego e Fognini tra gli otto migliori. Per la prima volta in carriera il giovane Lorenzo Sonego, torinese di 23 anni, conquista i quarti di finale di ...