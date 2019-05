EA vuole portare Apex Legends su dispositivi mobile

"Monchi vuole portare Di Francesco al Siviglia" : La stima reciproca tra Ramon Monchi ed Eusebio Di Francesco continua ad essere tanta e potrebbe presto portare a una nuova collaborazione. I quotidiani spagnoli, infatti, danno l'ex tecnico ...

De Luca sul Mattino : Servono i campioni se si vuole fare il salto di qualità - e riportare i tifosi allo stadio : Un Napoli che vince grazie al Var e a Lorenzo Insigne, si apre così il commento di Francesco De Luca sul Mattino. Un rigore trasformato dall’attaccante azzurro consegna la sicurezza del secondo posto e il riscatto per il penalty sbagliato il 3 marzo contro la Juve. Tra i due c’è stata una lunga crisi, i fischi, la sostituzione e la panchina, ma ora tutto sembra essere risolto. Ieri sera solo applausi per il capitano dal pubblico ...

Matteo Salvini vuole il grembiule obbligatorio a scuola : “Riportare ordine e disciplina” : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, torna a lanciare la proposta del grembiule obbligatorio per i bambini in tutte le scuole italiane, dopo l'approvazione alla Camera della proposta di legge che introduce l'educazione civica: "Diranno che lo faceva anche il Duce. Ma siamo in democrazia, bisogna riportare ordine e disciplina".Continua a leggere

Zidane vuole portare Pjanic al Real Madrid (RUMORS) : Sarà un mercato ricco in estate, in particolar modo fra i top club 'delusi' soprattutto in Europa: si parla molto di Juventus ma un'altra società pronta a rivoluzionare la sua rosa è il Real Madrid di Zinedine Zidane, che secondo il noto giornale Tuttosport avrà a disposizione un budget notevole per gli acquisti. Si parla di 500 milioni di euro, ed alcuni rinforzi il tecnico francese li avrebbe individuati in casa Juventus, in particolar modo ...

Il paradiso delle signore - puntata di lunedì : Oscar vuole riportare la moglie a Trieste : Prosegue il successo della soap opera di Rai 1 'Il paradiso delle signore', cominciato nel mese di settembre che accompagna i telespettatori con la presenza di nuovi episodi. Si sta avvicinando la terza stagione del prodotto televisivo, ma il pubblico può ritenersi contento della decisione presa dalla Rai, che ha deciso per la riconferma. Questa notizia ha rappresentato una grande sorpresa di Pasqua, in quanto è stata resa nota nel weekend tra ...

Spagna - la Federcalcio vuole portare la Supercoppa in Arabia : Supercoppa spagnola Arabia – La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) è intenzionata a far disputare la nuova Supercoppa di Spagna, in Arabia Saudita, a partire da gennaio 2020. La nuova formula del torneo – una “Final Four” con i finalisti della Copa del Rey e le due prime classificate della Liga – dovrà essere […] L'articolo Spagna, la Federcalcio vuole portare la Supercoppa in Arabia è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Quoziente familiare - come funziona il sistema che il M5s vuole importare dalla Francia per ridurre l’Irpef alle famiglie : Mentre la politica dibatte di flat tax e relative coperture, le famiglie italiane sempre più tartassate. Secondo un’indagine Ocse, l’Italia nel 2018 si è piazzata al quarto posto nella classifica dei 36 Paesi sviluppati per imposte e contributi sui salari pagati dai nuclei di quattro persone con due adulti che lavorano. E il dato (41,7%) è anche in crescita: 0,32 punti in più rispetto al 2017. Fanno peggio dell’Italia solo ...

Un Posto al Sole Anticipazioni 16 aprile 2019 : Arianna vuole portare una pistola al Vulcano : Andrea è preoccupato per Arianna, che continua a prendere lezioni di tiro e che vorrebbe portare una pistola al Vulcano.

Roma - Salvini : “Non ci vuole uno scienziato per portare via l’immondizia. Da giugno pistola elettrica alla polizia” : Torna ad attaccare la gestione di Roma e annuncia la pistola elettrica per la polizia. Nel day after dell’uccisione di un carabiniere nel Foggiano Matteo Salvini rilancia l’idea del taser, già sperimentato nel settembre scorso in 12 città. “Da giugno per le Forze dell’Ordine entrerà in vigore la pistola elettrica”, ha detto il ministro dell’Interno parlando alla conferenza programmatica della Lega Lazio nella ...

Il padre di Piatek spaventa il Milan : “vuole portare la squadra in Champions - ma pensa sempre di cambiare” : Le dichiarazioni del padre di Piatek spaventano il Milan: l’attaccante polacco vuole la Champions, ma alla scadenza del contratto i rossoneri dovranno dimostrarsi all’altezza della sua ambizione Krzysztof Piatek in questo momento è il giocatore sul quale i tifosi del Milan, e probabilmente anche Gattuso, ripongono la loro maggiore fiducia. Da quando il bomber polacco ha vestito la maglia rossonera a gennaio, il Milan ha ...

Il papà di Piatek : "vuole portare il Milan in Champions - dopo il 2023 si vedrà" : Oggi il Milan non pensa minimamente a separarsi da Krysztof Piatek e anche l'attaccante polacco è dello stesso avviso ma il padre Wladislaw avverte: "Vuole portare la squadra in Champions poi, alla ...

Microsoft vuole portare altri giochi Xbox su Switch il prossimo anno : Solo poche ore fa, Microsoft e Studio MDHR hanno annunciato l'arrivo dell'affascinante Cuphead su Nintendo Switch.Il gioco verrà lanciato il 18 aprile e riceverà un aggiornamento post-release che introdurrà feature Xbox Live sulla console Nintendo.Come condiviso dalle persone che hanno partecipato al panel GDC sull'argomento, il gigante di Redmond sta pianificando di portare altri giochi Xbox su Switch l'anno prossimo, riporta Gamepur.Leggi ...