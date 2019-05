Conte-Juventus | atto secondo | ecco tutta la verità sul ritorno

Conte-Juventus - altra conferma : arriva il no alla Roma : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte svela alcune carte in vista del prossimo futuro. Intervistato ai microfoni della “Gazzetta dello Sport”, il tecnico leccese ha rivelato alcune indiscrezioni, soprattutto legate al suo accostamento con la Roma. Un accostamento nato nelle scorse settimane e confermato giorno dopo giorno. Tuttavia, lo stesso Conte, sulle pagine della rose, ha praticamente […] More

Conte-Juventus - arriva la bomba : “Non si sa mai - sono in debito” : CONTE JUVENTUS- Clamoroso colpo di scena in casa bianconera. Antonio Conte, intervistato sulle pagine della “Gazzetta dello Sport”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul potenziale ritorno in bianconero e sul suo prossimo futuro. Il tecnico ha così affermato: “Tornare alla Juve? I matrimoni si fanno in due. Credo che la […] More

Conte alla Juventus : pochi dubbi - bianconeri la prima scelta : Conte Juventus– Antonio Conte ritornerà ad allenare su una panchina italiana al 60%. Ad affermarlo lo stesso diretto interessato il quale lascia aperte anche le speranze per un futuro all’estero o addirittura per un anno sabbatico. L’ex tecnico del Chelsea è stato chiaro: “Voglio un progetto vincente”. Ecco perchè la Juventus potrebbe tornare prepotentemente in […] More

Juventus - la rivelazione di Conte : “Al 60% ecco dove andrò” : Juventus – È stato intervistato dalle Iene l’ex tecnico del Chelsea Antonio Conte a proposito del suo futuro che potrebbe essere in Italia. Roma, Inter e Milan sono sulle sue tracce, ma per orma lui smentisce qualsiasi ipotesi. Leggi anche: Pogba Juventus, addio alla Champions per lo United: ora si può davvero Juventus, Conte rivela il suo […] More

Antonio Conte tornerà ad allenare la Juventus : Antonio Conte tornerà ad allenare in Serie A il prossimo anno. L’ex ct della Nazionale ne ha parlato a “Le

Roma tra Juventus e futuro. E i tifosi vogliono solo Conte : Una settimana di fuoco. La partita con la Juve si giocherà domenica sera, ma a Roma quella iniziata stamattina sarà una settimana lunghissima. Da una parte c'è il campo, con la sfida alla rivale di ...

Conte-Juventus? La rivelazione sul futuro del tecnico : “Idee chiare” : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte nuovamente in bianconero? Punto interrogativo e mistero ancora totalmente da sciogliere. Ciro Ferrara, ospite come opinionista nella trasmissione “Tiki Taka”, condotta da P. Pardo, ha svelato un retroscena importante sul futuro di Antonio Conte. L’ex difensore bianconero ha così rivelato: “Nei giorni scorsi ho incontrato Conte. Abbiamo mangiato qualcosa insieme, poi […] More

Juventus - incognita Allegri : PSG sullo sfondo - e Conte… : Allegri sì, Allegri no. Il grande dilemma praticamente dal giorno successivo all’eliminazione in Champions dei bianconeri. Continue conferme da parte della società, pubblicamente, ma sembra non bastare ad avere la piena certezza sulla permanenza. Anche perché ci sono altri fattori da considerare, e li spiega il Corriere dello Sport nelle sue pagine odierne. Calciomercato Juventus, Gazzetta dello Sport: “L’estate calda di Paratici, ...

Conte-Juventus - l’esperto svela il futuro del tecnico : “Ecco chi allenerà” : CONTE JUVENTUS- Conte prossimo allenatore della Juventus? Il noto procuratore di mercato, Valcareggi, agente tra i tanti dell’ex bianconero Giaccherini, intervistato ai microfoni di “Radio Marte”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo futuro di Antonio Conte. Un futuro alla Roma: pochi dubbi e tante certezze. Una soluzione che potrebbe […] More

Conte-Juventus - arriva la nuova indiscrezione : le ultimissime : CONTE JUVENTUS- Antonio Conte si avvicina alla panchina bianconera? Secondo quanto riportato nelle ultime ore, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Antonio Conte in caso di addio ad Allegri in vista della prossima stagione. Il tecnico leccese rappresenterebbe un’alternativa reale e concreta al possibile addio dell’attuale allenatore bianconero. Va […] More

Conte-Juventus - matrimonio davvero possibile : ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- Allegri e Agnelli si incontreranno nel corso delle prossime ore per valutare attentamente il futuro della Juventus. La sensazione è che le due parti vogliano proseguire insieme il loro percorso, ma attenzione alle possibili sorprese. Tutto potrebbe dipendere dalle richieste di Allegri e dalle strategie del tecnico juventino sul futuro e sugli obiettivi […] L'articolo Conte-Juventus, matrimonio davvero possibile: ecco ...

Conte-Juventus - non è finita : il ritorno è davvero possibile - ecco perchè! : CONTE JUVENTUS- Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri si incontreranno nel corso della settimana per decidere e valutare insieme gli obiettivi della prossima stagione. Le due parti sembrerebbero orientate a continuare insieme il loro percorso di crescita, ma attenzione ai potenziali retroscena. Retroscena che potrebbero avere un nome e cognome: Antonio Conte. Di fatto, l’ex tecnico […] More

Conte-Juventus - “Il Tempo” : “Il tecnico aspetta i bianconeri” : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna de “Il Tempo”, Antonio Conte avrebbe messo in stand by la proposta della Roma aspettando il colloquio tra Agnelli e Allegri il quale si terrà nei prossimi giorni. La sensazione è che Conte voglia capire se esista la reale possibilità di far ritorno alla Juventus in vista della prossima […] More

Conte-Juventus - Di Marzio conferma : “Attesa per i bianconeri” : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Antonio Conte resta in stand by. La Roma resta alla finestra, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di mercato, Conte starebbe valutato e aspettando l’esito dell’incontro tra Agnelli e Allegri. Il tecnico bianconero spera di far ritorno in […] L'articolo Conte-Juventus, Di Marzio conferma: “Attesa per i ...