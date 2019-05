Cessato lo stato di grave pericolosità d' incendio boschivo in Valle

Valle D’Aosta : Cessato lo stato di grave pericolosità di incendio boschivo : In seguito alle mutate condizioni meteorologiche, la situazione di grave pericolo di propagazione di incendi boschivi che interessava il territorio regionale, è da ritenersi cessata. Lo scrive l’assessorato dell’Ambiente, risorse naturali e corpo forestale della Valle d’Aosta. Per questo motivo, si legge ancora nel comunicato, è stato emesso il decreto del presidente della Regione, Antonio Fosson, di revoca del precedente ...

Allerta Valanghe Veneto : Cessato lo stato di attenzione sulle Dolomiti-Prealpi : Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione Veneto ha dichiarato “cessata la fase operativa di attenzione per il rischio Valanghe” sulle Dolomiti e le Prealpi venete. La situazione attuale indica che la neve recente è in assestamento e consolidamento a tutte le quote, con processi di fusione accelerati nei fondovalle prealpini e dolomitici. “Il pericolo Valanghe, oltre i limite del bosco – ...