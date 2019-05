Canoa slalom | i convocati dell’Italia per il test di La Seu d’Urgell | sette azzurri sul

oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Si allena sul canale che ospiterà i Mondiali dal 25 al 29mbre l’Italia della: a La Seu d’Urgell, in Spagna, fino a domenica 12 saranno impegnati ben, che stanno preparando gli imminenti Europei di Pau, in Francia, in programma dal 30 maggio al 2 giugno. Per quanto riguarda il K1 maschile saranno impegnati Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, mentre nel C1 maschile sono stati chiamati ben quattro atleti, ovvero Roberto Colazingari, Raffaello Ivaldi, Stefano Cipressi e Paolo Ceccon, infine per quel che concerne il K1 femminile convocata la sola Stefanie Horn. Al sito federale questo il commento dei due DT, Ivaldi e Molmenti: “A la Seuavremo la competizione più importante della stagione. La scelta di andarci subito dopo le selezioni si basa su tre aspetti: ridurre lo stress proiettandosi quanto prima sull’obiettivo stagionale a ...

_Carabinieri_ : Successo nella canoa fluviale per gli atleti dell’Arma: a Ivrea (TO), nelle gare nazionali senior, terminano primi… - ItalianNavy : Campionato Italiano under 23 di canoa. A Ivrea (TO), l'atleta della #MarinaMilitare, com. Jacob Weger, conquista il… - Ossmeteobargone : RT @ItalianNavy: Campionato Italiano under 23 di canoa. A Ivrea (TO), l'atleta della #MarinaMilitare, com. Jacob Weger, conquista il titolo… -