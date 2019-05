Bomba al santuario sufi | almeno 10 morti

Pakistan - una Bomba contro un santuario : otto morti : Nicola De Angelis Una bomba contro un santuario sufi in Pakistan dove otto persone sono morte nella città di Lahore. Il sito religioso preso di mira era tra i più importanti monumenti musulmani in tutta la città Una violenta esplosione ha ucciso otto persone all'interno del santuario musulmano sufi nella città di Lahore in Pakistan. Secondo le autorità, quando la deflagrazione è avvenuta, all'interno del sito religioso stavano ...