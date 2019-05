Aggredito con l' acido a Legnano | 30enne rischia l' occhio Ferita alle mani anche l' ex

Il 30enne Aggredito con l'acido aveva raccontato a Le Iene lo stalking della ex : Non solo l’aveva denunciata a fine aprile, ma aveva anche raccontato la sua storia di stalking e persecuzione a Le Iene. Non è stato un raptus quello della donna 38enne che ha lanciato addosso al suo ex fidanzato dell’acido: l’uomo è rimasto gravemente ustionato al viso e al torace, e ora rischia di perdere un occhio. La sua ex compagna-stalker si è invece costituita alle forze dell’ordine, ed ...

TRANS Aggredito con MAZZA CHIODATA 'RIFIUTÒ AVANCES'/ Napoli - aggressore arrestato : TRANS AGGREDITO con bastone chiodato e minacciato di morte a Giugliano, Napoli: arrestato aggressore, vittima aveva rifiutato avances.

Rider indiano Aggredito con sassi e uova : Un Rider di origine indiana è stato aggredito mentre tornava a casa insieme alla sua fidanzata a Torre Angela , periferia est di Roma, da un gruppo di adolescenti che li hanno colpiti con sassi e uova.

Palermo : Aggredito con un coltello in via Sardegna - indaga la polizia : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - Un uomo di 42 anni è stato accoltellato ieri sera in via Sardegna, a Palermo. L'uomo si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale Cervello con lievi ferite, raccontando di essere stato aggredito. Versione che però non ha convinto fino in fondo i poliziotti che stan

«Anche io Aggredito con un coltello» Venerdì novità sul tentato omicidio : stato interrogato mercoledì alle 15,30 dal gip di Brescia Giulia Costantino, che scioglierà la riserva Venerdì 26 aprile sulle sorti di Sergio Ubbiali.