Xylella | l’inchiesta sugli scienziati è stata archiviata

(Di martedì 7 maggio 2019) (foto: Planetix/Getty Images) Un paesaggio a dir poco devastante: quello di intere distese di olivi che stanno morendo per colpa dell’ormai famoso batteriofastidiosa. Una vera e propria emergenza fitosaniataria che ha colpito dal 2013 una vasta area della Puglia, destabilizzando così un intero esercito di agricoltori le cui piantagioni, per una totale di 770mila ettari di terra, sono state uccise dal batterio. Una tragedia che, certamente, andava fermata prima. Sebbene secondo le 44 pagine di archiviazione dell’inchiesta della Procura di Lecce nei confronti di 10appena diffuse gli interventi siano stati tardivi, manca tuttavia una prova certa che l’essiccamento dasi sarebbe potuto evitare, ovvero non è possibile dimostrare che l’epidemia sia la conseguenza delle sottovalutazioni della pericolosità del batterio. Gli atti appena ...

