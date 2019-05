lineapress

(Di martedì 7 maggio 2019)dida parte dell’UE, per l’Italia, parla l’ex ministro Delrio: “Annunciavano il boom ma nessuno èdi noi in Ue”. Escono i dati delle analisi UE sul PIL ed emerge undiper l’Italia. Il capogruppo del Partito Democratico, alla Camera ed ex ministro, Graziano Delrio, ha commentato così i dati che hanno portato la Commissione europea ad annunciare l’allarme per il deficit:“Errori, incapacità e arroganza del governo hanno spinto l’Italia in coda in Europa. Secondo la Commissione Ue nessuno fadell’Italia nella. Prima avevano annunciato un “boom economico” per il 2019, poi hanno festeggiato il ritorno alla stagnazione”. Ha poi concluso così:“Salvini, Conte e di Maio che trascorrono il proprio tempo tra campagna elettorale e ...

Agenzia_Ansa : La #Francia annulla i tagli alle cattedre in lingua italiana - lineapress_news : Tagli alle stime di crescita per l’Italia: “Nessuno è peggio di noi in UE” #deficit #delrio #pil - infoitestero : Francia annulla tagli alle cattedre in lingua italiana - Europa -