Parte da Roma il tour di Serraj Dopo Conte | vedrà Merkel e Macron

Regeni - Conte telefona ad al-Sisi : segnalata una richiesta di rogatoria da Parte della Procura di Roma : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, aumenta la pressione sul presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Dopo averlo incontrato a Pechino appena il 27 aprile e aver manifestato la sua insoddisfazione per i mancati progressi nelle indagini sull’uccisione di Giulio Regeni, il capo del Governo ha telefonato al generale egiziano per discutere su una richiesta di rogatoria inviata dalla Procura di Roma a quella del Cairo. Anche il ...

Roma. Pums : terzo incontro del Percorso di Partecipazione : Il terzo incontro del Percorso di Partecipazione del Pums (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) con i Municipi XII, XIII e

Internazionali di Tennis 2019 Roma : programma e Partecipanti - il calendario : Internazionali di Tennis 2019 Roma: programma e partecipanti, il calendario Dal 12 al 19 maggio a Roma si disputeranno gli Internazionali d’Italia 2019, il torneo di Tennis più importante che si svolge nel nostro paese. Tra l’altro, insieme a Roland Garros e Torneo di Monaco, fa parte del cosiddetto Slam Rosso (il circuito è quello dell’ATP World Tour Masters 1000 che racchiude i 9 tornei più prestigiosi dopo i 4 del Grande Slam). ...

Una volta tutte le strade portavano a Roma. Adesso da Roma non ne Parte neanche una.... : Oggi Roma sembra invece diventata incapace di portare a termine qualsiasi progetto per la realizzazione di nuove vie indispensabili per far viaggiare merci ed economia, col risultato che la carenza d'...

Giro di Romandia 2019 : la startlist e l’elenco completo dei Partecipanti. Presenti Elia Viviani e Geraint Thomas : Si svolgerà da martedì 30 aprile a sabato 5 maggio il Giro di Romandia 2019, uno degli ultimi appuntamenti del calendario ciclistico internazionale prima dell’inizio del Giro d’Italia 2019. La corsa a tappe che si disputa sul suolo svizzero propone un tracciato particolarmente interessante con due cronometro e quattro tappe in linea, per un totale di sei frazioni. Tra gli uomini più attesi spiccano lo sloveno Primoz Roglic ...

Parte il 29 aprile a Roma - la settimana dedicata all’antico grano “KHORASAN” : Parte l’iniziativa della Codacons per diffondere la conoscenza delle antiche ricette, nate e famose grazie all’antico cereale. Presso lo spazio Tiziano, un Menù interamente dedicato al grano “Khorasan” con le ricette preparate grazie alla cuoca Vittoria Tassoni. Sbarca nella capitale il grano “KHORASAN”, cereale antichissimo – e da non confondersi con il Kamut – già utilizzato ai tempi degli Egizi e che vanta ...

Marco Mengoni a sorpresa in via Roma a Torino sfila con la banda di Mirafiori : sabato 27 Parte Atlantico tour al Pala Alpitour : Marco Mengoni show a Torino. Un grande spettacolo a sorpresa ha incantato nel pomeriggio la città di Torino: per salutare la partenza di Atlantico tour, sabato 27 e e domenica 28 aprile al Pala ...

LIVE Berrettini-Cuevas 0-0 - Quarti Budapest 2019 in DIRETTA : 4-1 - Partenza a razzo del romano! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale dell’ATP di Budapest di tennis tra il nostro Matteo Berrettini e l’uruguaiano Pablo Cuevas. Sulla terra rossa magiara i due si sfideranno con in palio l’accesso alle semifinale del torneo ungherese. Il romano, reduce dal successo contro lo sloveno Aljaz Bedene, dovrà confrontarsi con un grande specialista di questa superficie. Cuevas è stato capace di eliminare nel ...

Un amore così grande - film romantico stasera su Canale 5 con la Partecipazione de Il Volo : stasera alle 21:25 Canale 5 proporrà, in prima visione assoluta, il film 'Un amore così grande', la pellicola diretta da Cristian De Mattheis e uscita nelle sale italiane nel settembre del 2018. Si tratta di una storia d'amore tra un giovane aspirante cantante lirico, Vladimir, e una ragazza che fa la guida turistica a Verona, Veronica. Il protagonista, dotato di un grande talento canoro, parte per l'Italia da San Pietroburgo, perchè vuole ...

Ultimo : il 25 aprile Parte il tour del rapper dal Palasport di Vigevano - si chiude il 4 luglio all'Olimpico di Roma : parte il 25 aprile con la ' data zero ' al Palasport di Vigevano il tour del rapper Ultimo ' Colpa delle favole ': i quattromila posti sono esauriti da settimane, come per i successivi 20 concerti che ...

Saluto romano da Parte della candidata sindaca di Vibo Valenta/ 'Solo una goliardata' : Saluto romano da parte di Maria Limardo, candidata sindaco di Vibo Valentia col centro destra, lei sminuisce "E' solo una goliardata"

Salvini torna a criticare la gestione di Roma Capitale da Parte di Virginia Raggi : Non si placa lo scontro tra Salvini e Virginia Raggi, il leader della lega torna a criticare la sindaca di Roma Ormai è guerra aperta, quella che Matteo Salvini muove a Virginia Raggi, sindaca grillina a Roma. Il ministro dell’Interno risponde al fuoco che arriva dai pentastellati – Luigi Di Maio in primis – e si concentra su di lei. … Continue reading Salvini torna a criticare la gestione di Roma Capitale da parte di ...

Roma - non c'è Campos. Il presidente del Lille : 'Non Parte - resta con noi' : Come anticipato nell'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport' , sono basse le possibilità di vedere il portoghese al fianco del diesse Massara. La frenata nelle ultime ore: il Lille - da oltre ...