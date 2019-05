Manlio di Stefano contro Carlo Calenda sull’Ilva in diretta tv

Manlio Di Stefano : "Vi dico cosa farà Di Battista" : "Di Battista? Siamo amici dal 2001, ci sentiamo spesso e ci siamo sentiti anche ieri, è molto tranquillo". Il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano , durante la trasmissione Un Giorno da Pecora di Rai Radio1, spiega la sparizione mediatica del 'Dibba'."Perché è sparito dalla tv? Avrà le sue ragioni. Credo a giugno andrà in India e la girerà tutta", aggiunge raccontando che l'amico "simpatizza per l'Inter". Dichiarazioni che sembrano ...

Manlio Di Stefano : "Alessandro Di Battista a giugno andrà in India" : "Di Battista ? Siamo amici dal 2001, ci sentiamo spesso e ci siamo sentiti anche ieri, è molto tranquillo. Perché è sparito dalla tv? Avrà le sue ragioni. Credo a giugno andrà in India e la girerà tutta". A parlare è il sottosegretario agli Esteri del M5S Manlio Di Stefano , oggi ospite della trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora.Di Battista ieri si è rivisto allo stadio a vedere la ...

Manlio Di Stefano - sconcerto in diretta : "La Tav non si farà". Il sottosegretario grilino - bomba sulla Lega : "Alla luce di quanto emerso negli ultimi giorni, è evidente che la Tav non si farà". Ad assicurarlo è Manlio Di Stefano, il sottosegretario grillino agli Affari Esteri. Non il primo che passa, dunque. E infatti lo sconcerto in studio a L'Aria che tira, su La7, è evidente perché la portata dell'affer