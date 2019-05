Lasagne al ragù sardo – Ricette di Sardegna

cosacucino.myblog

(Di martedì 7 maggio 2019)AL RAGU’INGREDIENTI Per le: 700 gr di farina di grano duro, 5 uova, olio extravergine d’oliva, sale, 200 g di pecorino fresco. Per il: 500 gr di carne di manzo o maiale, 50 g di lardo, 400 g di passata di pomodoro fresco, 1 cipolla, 1 ciuffo di prezzemolo, 3-4 foglie di basilico,sale, pepe.PREPARAZIONE: Preparate prima il sugo così mentre è in cottura potete occuparvi di fare la pasta. Fate sciogliere in un tegame il lardo tagliato a fettine e appassite nel sugo la cipolla tagliata a velo.Togliete il lardo e la cipolla e aggiungete la carne macinata, fatela rosolare e profumate con un trito di prezzemolo e basilico. Pepate, unite la passata di pomodoro, aggiustate di sale e fate cuocere a fuoco lento e a pentola coperta per un’ora.Tenete illeggermente liquido perchè questo vi eviterà di lessare le. ...

