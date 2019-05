Innovagorà Lombardia terra di brevetti

valtellinanews

(Di martedì 7 maggio 2019) Lo ha detto il vicepresidente di Regione, in occasione dell'evento '', piazza deie della ricerca, presso il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, alla ...

Ossmeteobargone : RT @LombardiaInnova: Dal 6 all'8 maggio al @Museoscienza sono in mostra 171 #innovazioni brevettate da atenei e centri di #ricerca italiani… - ElenaPaganelli : RT @LombardiaInnova: Dal 6 all'8 maggio al @Museoscienza sono in mostra 171 #innovazioni brevettate da atenei e centri di #ricerca italiani… - RobRe62 : RT @LombardiaInnova: Dal 6 all'8 maggio al @Museoscienza sono in mostra 171 #innovazioni brevettate da atenei e centri di #ricerca italiani… -