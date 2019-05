In cerca del bebè | i consigli per chi desidera una gravidanza

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Lei ha in media 30-35 anni, lui 35-40 anni. Hanno finalmente raggiunto una posizione economicamente stabile, si sentono pronti ad allargare la famiglia. Smettono di usare anticoncezionali, senza prestare troppa attenzione al calendario, quasi certi che riusciranno ad ottenere unaentro i primi mesi di tentativi. Questo è il profilo delle coppie che oggigiorno intraprendono il cammino del concepimento. Un anno dopo solo la metà avrà raggiunto l’obiettivo di una. Una su cinque potrà riuscirci solo grazie all’aiuto di uno specialista. Cosa dovrebbe sapere chi è alla ridi unaQuanto tempo ci vorrà? L’indice di fertilità mensile in ragazze giovani con coiti regolari è del 20% per ciclo. Per una coppia sotto i 35 anni, in buona salute, è abbastanza normale che ci voglia fino a un anno per concepire. Il processo di fecondazione però è piuttosto ...

