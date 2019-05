Il posto di Claudia

internazionale

(Di martedì 7 maggio 2019)Per otto anni Francesca Leonardi ha documentato la vita die delle sue due figlie, che vivono in una casa occupata a Castel Volturno. Il suo progetto sta per diventare un libro. Leggi

