Elettra Lamborghini | la coach di ' The Voice' | «Ora mi faccio sentire io!»

Le Iene - Elettra Lamborghini becca due ragazzi su Tinder : umiliata - come si fa scaricare : È il turno di Elettra Lamborghini per il settimo agguato su Tinder, l'app per incontri, organizzato dalle Iene. La giudice di The Voice ha catturato tre vittime, una però si è dileguata prima del tempo: "Scusa ma sei stata troppo vaga - ha scritto alla cantante in un messaggio - ho paura che sia un'

Elettra LAMBORGHINI/ Guizzo finale per il team? 'Io sono la regina!' - The Voice 2019 - : ELETTRA LAMBORGHINI è pronta per la terza serata delle Blind Auditions di The Voice of Italy 2019: chi prenderà nel suo team?

Elettra Lamborghini - chi è l'ereditiera che sta conquistando 'The Voice' : Prima di tuffarsi nel mondo dello spettacolo la sua carriera sembrava quella della classica ereditiera: faceva la cavallerizza e l'allevatrice di cavalli da competizione. Poi, improvvisamente, la ...

Elettra Lamborghini e Biondo - l’incontro che scatena i fan : “Reunion” : Elettra Lamborghini e Biondo: incontro a sorpresa. I fan in delirio Sono senza dubbio due figure importanti nel mondo della musica che si rivolge ai più giovani. Elettra Lamborghini sta diventando una vera icona, anche della tv, grazie al ruolo da coach ricoperto nel programma di Rai 2 The Voice of Italy. Mentre Biondo è […] L'articolo Elettra Lamborghini e Biondo, l’incontro che scatena i fan: “Reunion” proviene da ...

Elettra Lamborghini e Biondo - l'incontro che scatena i fan : 'Reunion' : Elettra Lamborghini e Biondo: incontro a sorpresa. I fan in delirio Sono senza dubbio due figure importanti nel mondo della musica che si rivolge ai più giovani. Elettra Lamborghini sta diventando una vera icona, anche della tv, grazie al ruolo da coach ricoperto nel programma di Rai 2 The Voice of Italy. ...

Elettra Lamborghini - Tinder a sorpresa/ Video Iene - confessione hot : 'mi piace la...' : Elettra Lamborghini a Tinder e sorpresa di Mary Sarnataro per Le Iene, Video. L'ereditiera alle prese con tre pretendenti... ma uno le dà buca!

Elettra Lamborghini - TINDER E SORPRESA/ Video Iene - pretendente le dà buca 'sei vaga' : ELETTRA LAMBORGHINI a TINDER e SORPRESA di Mary Sarnataro per Le Iene, Video. L'ereditiera alle prese con tre pretendenti... ma uno le dà buca!

Elettra Lamborghini : "Sono troppo vecchia per i piercing" : La famosa e fortunata ereditiera Elettra Miura Lamborghini è popolarissima non solo per le sue curve provocanti e i programmi in cui ha partecipato, ma anche per il fatto di vantare più di 40 piercing ...

Elettra Lamborghini inquieta i fan : "Ho problemi di salute - sono a dieta" : Fa parlare molto di sé, per essere riuscita a farsi ingaggiare come giudice di The Voice Of Italy , e non solo. Tra le sue ultime Instagram stories, Elettra Lamborghini è riuscita a catalizzare l'...

Elettra Lamborghini : 'Valori del sangue sballatissimi'. Preoccupazione per la salute dell'ereditiera : Elettra Lamborghini , la giudice rivelazione di questa edizione di The Voice , parla, attraverso le sue Instagram stories dei problemi di salute che sta avendo. "Ho fatto le analisi del sangue , ...

Elettra Lamborghini : "Valori del sangue sballatissimi". Preoccupazione per la salute dell'ereditiera : Elettra Lamborghini, la giudice rivelazione di questa edizione di The Voice, parla, attraverso le sue Instagram stories dei problemi di salute che sta avendo. “Ho fatto le analisi del sangue, sentivo che c’era qualcosa che non andava“ ha esordito la cantante “Spesso finisco in ospedale per fare liqu

Elettra Lamborghini : problemi di salute - la cantante aggiorna i fan : Elettra Lamborghini problemi di salute: la cantante è a dieta. Spiega tutto sui social Elettra Lamborghini racconta sui social i problemi di salute che sta affrontando nelle ultime ore. Su Instagram, attraverso delle stories, ha raccontato di avere le analisi con valori alti e che ha deciso, per questo motivo, di mettersi a dieta. A […] L'articolo Elettra Lamborghini: problemi di salute, la cantante aggiorna i fan proviene da Gossip e Tv.

The Voice 2019 - Elettra Lamborghini : “L’Italia non è pronta per me!” : Elettra Lamborghini parla di The Voice of Italy: “L’Italia non è ancora pronta per me” Ha rotto il silenzio sulle pagine dell’ultimo numero di Nuovo Tv Elettra Lamborghini, coach di The Voice of Italy 2019, condotto da Simona Ventura, la cui seconda puntata andrà in onda oggi in prima serata su Rai2. E nel corso dell’intervista, Elettra Lamborghini ha commentato proprio la scelta, fatta dalla Rai e dalla conduttrice ...

Ci sei riuscita perché sei bella! Elettra Lamborghini laureata alla Bocconi con 110 e lode : La giudice di The Voice Elettra Lamborghini si è subito ambientata nel suo nuovo ruolo. La cantante di Pem Pem racconta in un'intervista a Il Giornale il rapporto con i suoi colleghi giudici : "Guè lo conosco da una vita. Ma anche con Gigi e Morgan fila tutto bene. Simona Ventura mi chiama 'la mia principessina' e ci facciamo un sacco di risate". Elettra Lamborgini non esclude neanche una sua partecipazione al Festival di Sanremo in futuro."Mi ...