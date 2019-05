Conflitto di interessi | Foa sotto accusa per l' incarico a RaiCom Lo contestano sia i

Un governo blindato in Conflitto d'interessi : Inutile dire che, in qualsiasi altra parte del mondo un siffatto governo ed una tale simil-finta-maggioranza, si sarebbero già arresi e passato la mano. Ma in questa Italia , no. Da cosa dipende? Dal ...

Amministrative : Anzaldi (Pd) - 'a Bagheria sconfitto Conflitto interessi M5S' : Palermo, 29 apr. (AdnKronos) - "A Bagheria è stato sconfitto il conflitto di interessi M5S, con la deputata cinque stelle Licatini socia del sindaco Cinque nella vergogna dell'abuso edilizio dell'ecomostro di Aspra. E' ridicolo che oggi i Cinque Stelle e Di Maio provino a prendere le distanze dalla

Delrio apre al M5S : "Sì al Conflitto di interessi e salario minimo" : "Siamo pronti a discutere sul salario minimo e sul conflitto d'interessi". Così Graziano Delrio, in un'intervista a La Stampa, apre al Movimento Cinque Stelle."Sul salario minimo siamo d'accordo, lo abbiamo proposto per primi: certo andrebbe discusso come realizzarlo", spiega il capogruppo Pd alla Camera ed ex ministro dei Trasporti che liquida il taglio degli stipendi dei parlamentari."Serve loro per recuperare qualche punto nei sondaggi: se ...

Salario minimo e Conflitto d’interessi - il Pd apre a Di Maio su due delle 5 leggi M5s. Delrio : ‘Pronti a discutere’. Lega tace : Salario minimo e conflitto di interessi. Il Pd apre al dialogo con i 5 stelle su due delle cinque leggi che Luigi Di Maio ha lanciato ieri come le priorità da realizzare al governo nel prossimo anno. Mentre ancora dalla Lega non è arrivata nessuna reazione, sono i democratici i primi a dare segnali di apertura su alcuni dei temi cruciali per il partito. “Sul Salario minimo siamo d’accordo”, ha detto il capogruppo alla Camera Graziano ...

Di Maio lancia le 5 leggi per il 2019 : ‘Da acqua pubblica a Conflitto di interessi e taglio stipendi eletti. Lega è con noi?’ : Cinque leggi da approvare entro il 2019 e da fare insieme ai soci di governo della Lega. Che sia un segnale di pace o una provocazione, in piena campagna elettorale per le Europee, Luigi Di Maio ha deciso di rilanciare su cinque temi cari ai 5 stelle: la legge per togliere la sanità dai partiti, quella sull’acqua pubblica, il conflitto di interessi, il salario minimo e il taglio dei parlamentari. “E’ il momento di andare ...

Cairo : «Contatto Roma-Petrachi? Spero di no - sarebbe Conflitto di interessi» : Intervenuto ai microfoni di MC Sport , durante la trasmissione Maracanà , il presidente granata ha commentato le voci che vogliono Petrachi il prossimo anno alla guida della direzione sportiva del ...

Di Maio sfida Salvini - M5S rilancia su Conflitto interessi : Una legge sul conflitto di interessi da portare al piu' presto in Aula. Il M5S rilancia uno dei suoi "totem", quella legge che, nella scorsa legislatura, fu terreno di aspro scontro con il Pd di Matteo Renzi. Il "timing" dell'accelerazione non e' marginale: l'iniziativa arriva infatti sull'onda dell'inchiesta nei confronti del sottosegretario della Lega Armando Siri. Ed e' proprio al partito di Salvini che Luigi Di Maio e il M5S lanciano il ...

Conflitto di interessi - i 5Stelle sfidano la Lega 'Acceleriamo sulla legge'. Chiesto chiarimento su Siri e Arata : Poi per una questione di opportunità politica e non gettare ombre sul governo è anche il caso che faccia un passo di lato, anche momentaneo', ha detto. Aggiungendo: 'Infine chiederemo un chiarimento ...