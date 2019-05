Bakayoko-Gattuso – La Repubblica ricostruisce il labiale | le parole del centrale

forzazzurri

(Di martedì 7 maggio 2019) Laildel centrocampista rossoneroche si rivolge a– Recentementeè stato già sotto i riflettori per il comportamento antisportivo condotto nei confronti del laziale Acerbi. Insieme al compagno di squadra Kessie, avevano mostrato la maglia del difensore laziale come trofeo al termine di Milan-Lazio di Coppa Italia. Ieri sera, nel corso di Milan-Bologna, l’allenatore rossonero Gennaroha ordinato a Tièmouèdi svestire la tuta e di entrare in campo al posto di Biglia. Il centrocampista non è pronto, al suo posto entrerà Josè Mauri.è visibilmente infuriato e chiarisce che la cosa non finisce lì. Il quotidianoil“Fuck off man”, in italiano un chiaro “Vaffa”, e lo pubblica sul proprio profilo ufficiale Twitter. Il video nel ...

AntoVitiello : Paquetà espulso, Biglia e Calha infortunati, litigo in panchina tra Gattuso e Bakayoko, risse finali, eppure il… - DiMarzio : #MilanBologna, #Bakayoko si rifiuta di entrare in campo: la ricostruzione - AntoVitiello : Battibecco in panca tra Gattuso e Bakayoko al momento del cambio di Biglia... #MilanBologna -