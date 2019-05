Mario Carli | «Puntiamo su giovani e ambiente per investire sul futuro»

notiziaoggi

(Di lunedì 6 maggio 2019) ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica >: «su ...

enrigoletto : @max69na @NapoliOutsider @mario_1926_ Braccio aderente?? Nessuno ha osato contestare il fallo di mano. Il pallone e… - sseveroyoulive : San Severo, via Mario Carli, ormai e’ emergenza sanitaria. - sseveroyoulive : VIA Mario Carli quello che il Sindaco non fa MAI VEDERE Un Quartiere in... -