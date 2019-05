Inter | occasione Champions | un gol a porta vuota da non sbagliare

Inter flop ad Udine - la sofferenza nel Dna : occasione sprecata in chiave Champions - adesso Spalletti deve guardarsi alle sapalle : Inter frenata ad Udine al termine di una gara che sa tanto di occasione persa per chiudere i conti in chiave corsa Champions League L’Inter non vuole proprio chiudere la corsa Champions League. Questa sera gli uomini di Spalletti avevano un’occasione ghiottissima per mettere la parola fine sul terzo posto, ma l’hanno malamente sprecata costringendo i propri tifosi a soffrire per almeno un’altra settimana prima di ...

Roma - che occasione sprecata! L’Inter pareggia e favorisce il… Milan : la corsa Champions resta apertissima : La sfida ‘Champions’ tra Inter e Roma termina in parità: i nerazzurri blindano il terzo posto mentre per i giallorossi sfuma un’importante occasione Non solo Juventus: mentre i tifosi bianconeri festeggiano per la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo conquistato oggi allo Stadium contro la Fiorentina, va di scena un’importantissima sfida in ottica Champions tra Inter e Roma. Allo Stadio San Siro finisce ...

Google Arts & Culture espande la lista dei siti storici in 3D in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti : La lista dei siti storici esplorabili in 3D su Google Arts & Culture si espande ulteriormente in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti. L'articolo Google Arts & Culture espande la lista dei siti storici in 3D in occasione della Giornata Internazionale dei Monumenti proviene da TuttoAndroid.

Calcio a 5 maschile. Taggia - occasione d'oro per proseguire il sogno : stasera è sfida Interna al Città Giardino Marassi : ... PLAYOFF SERIE C Taggia-CITTA' Giardino Marassi Il Taggia targato Calcio a 5 maschile va a caccia di un posto nella Final Four della prossima settimana che si disputerà al Palazzetto dello Sport di ...